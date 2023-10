Canottieri Casale sempre più sugli scudi

Domenica 22 ottobre per la quarta giornata di Serie A2 maschile la Canottieri Casale, che ha all'attivo due vittorie, dopo il turno di riposo, torna in campo in casa contro i torinesi dei Ronchiverdi, in un derby tutto piemontese.

Edoardo Lavagno (2.1 e 229 Atp), il belga Simon Beaupain (2.2 e 647 Atp), Tommaso Vescovi (2.3), Filippo Anselmi (2.4). Francesco Scarpa (2.4), Gianmarco Capella (2.5), Leonardo Quaglia (2.7), Simone Dario (3.2) e Carlo Vigliardi Paravia (3.3) sono gli avversari che dovranno affrontare gli uomini di capitan Marco Bella. Nello stesso turno, saranno in campo anche Giotto Arezzo-Sassuolo e Ferratella–Bassano del Grappa. Il girone 4 vede in testa Arezzo con 10 punti, seconda e terza Bassano e Casale a sei punti, quarta Sassuolo con 3 punti, quinta sempre a 3 punti Genova, a zero Ronchiverdi e Ferratella. Nella domenica monferrina non mancheranno le iniziative fuori dal campo: allo stand dedicato ci sarà Andos, ente benefico no profit, a sostegno delle donne operate di tumore al seno. Dalle 11.30 degustazione gratuita di vini. Ingresso libero.

Le campionesse d’Italia capitanate da coach Giulia Gabba, a punteggio pieno nel girone dopo la vittoria davanti al pubblico di casa contro Padova, affronteranno, in una sfida testa-coda, la trasferta in Versilia per la terza giornata di A1 femminile: il Tennis Club Italia Forte dei Marmi, al momento ancora a zero punti, vanta in formazione la numero 33 Wta e attuale numero uno d’Italia, Jasmine Paolini (1.3), oltre alle iberiche Carlota Martinez (2.1 e 222 del ranking mondiale) e Georgina Perez (2.2 e 335 al mondo). Nella squadra toscana presenti anche Anastasia Bertacchi (2.1), Melania Delai (2.2), Eleonora Alvisi (2.2), Isabella Maria Serban (2.2), Claudia Giovine (2.2), Tyra Caterina Grant (2.8) ed Elena Centoni (3.4). Nel terzo turno di andata in campo anche Padova opposta a Rungg, seconda e terza forza del girone a tre punti.