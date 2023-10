Serie A giornata 3 - Cus Torino vs Biella Rugby

Appena retrocessi dal Top 10, ora Serie A Élite, Cus Torino si presenta come testa di serie del girone, etichetta avvalorata dalla prima posizione in classifica per differenza mete e dalle due vittorie ottenute, a loro volta, contro Monferrato all’Albonico di Torino e Amatori Alghero in trasferta.

Alberto Benettin, head coach Brc: «Andiamo ad affrontare Cus Torino consapevoli del loro livello, della loro esperienza e del parco giocatori di grande valore. Anche loro arrivano da due vittorie consecutive, sappiamo che sarà una sfida durissima, ma ci presenteremo sul loro campo sereni e desiderosi di dare il nostro massimo. Sarà una gran battaglia sia in attacco che in difesa, perché se è vero che al termine dell’ultima stagione alcuni giocatori di Cus Torino hanno lasciato il club, lo è anche che molti sono rimasti. Le due vittorie che abbiamo ottenuto anche noi ci rendono fiduciosi nei nostri mezzi, vincere aiuta a lavorare meglio e agli allenamenti vedo tutti i ragazzi presentarsi con la giusta attitudine. Daremo l’anima per ottenere il risultato. La prima partita in trasferta sarà una bella sfida per i ragazzi perché nelle prime due giornate il ‘fattore campo’ e il supporto del pubblico ci ha aiutati enormemente, adesso dobbiamo dimostrare grande maturità e far vedere che anche fuori casa focus ed energie sono dedicati all’unico obiettivo: dare il massimo».

Kick off alle 15,30.

Serie A. III giornata – 22.10.23. Rugby Noceto - Monferrato; Asd Rugby Milano – Amatori Alghero; Rugby Calvisano - Rugby Parma; Rugby Parabiago - Cus Milano; Cus Torino; - Biella Rugby; VII Rugby Torino – Amatori & Union Milano.