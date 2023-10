Giaguari Torino: seconda giornata dei campionati giovanili

Dopo la scorpacciata di vittorie e di punti dello scorso weekend, i Giaguari Torino sono impegnati in trasferta in tutte e tre le categorie nella seconda giornata dei campionati giovanili.

Questa volta toccherà alla Under 21 aprire le danze in quel di Ferrara, dove li attendono i Duchi Ferrara, giovanile di quelle Aquile che, lo scorso giugno, interruppero la corsa dei Giaguari verso il Silver Bowl. Si tratta di una partita storica. Fu proprio un Duchi - Cobra (come si chiamava la giovanile dei Giaguari all’epoca) la finale del primo campionato giovanile organizzato dall’allora AIFA nel 1983. Sono passati 40 anni, da quella finale, e Duchi e Giaguari sono ancora pronti a sfidarsi sul capo. I torinesi, reduci dalla bella vittoria contro i Redskins, vorranno vincere per mettere subito in chiaro come stanno le cose nel loro girone, mentre i Duchi, anch’essi reduci da una vittoria di misura sui Blitz, vorranno confermare il risultato e tenere dietro di sé in classifica i torinesi.

Nel tardo pomeriggio saranno di scena gli Under 18 a Varese. Anche questa una sfida storica tra due squadre che calcano i terreni di gioco ormai da decenni. Gli ottimi risultati ottenuti dagli Skorpions nel settore giovanile negli ultimi anni fanno presagire un’altra battaglia, dopo quella che i ragazzi di coach Volpi hanno dovuto sostenere la scorsa settimana contro i Rhinos. Non è un girone semplice, del resti, quello della Under 18, ed ogni partita sarà molto difficile e molto importante.

Per finire, domenica a Cornaredo, in provincia di Milano, gli Under 15 chiuderanno il weekend anch’essi contro una formazione storica del football italiano: Frogs Legnano. I piccoli giaguarini sono reduci dalla scorpacciata degli 88 punti segnati contro i Rhinos la scorsa settimana, ma anche dai 74 punti subiti nella stessa partita. Contro i Frogs dovranno dimostrare di aver sistemato un po’ le cose nel pacchetto difensivo senza, però, aver intaccato l’efficacia di quello offensivo.