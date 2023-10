Bcc Derthona Basket: le Giraffe in trasferta a Carugate

Secondo impegno esterno per la formazione di Cutugno che dopo il blitz di Selargius e la convincente vittoria interna nel derby contro Broni si accinge alla difficile trasferta sul campo della Dimensione Bagno Carugate (sabato 21 ore 20,30).

Lombarde inaspettatamente ancora a quota zero in classifica visto che il roster allestito in estate è di tutto rispetto e può tranquillamente ambire a raggiungere un posto nella griglia playoff; a pesare, soprattutto, è stato il ko interno con Giussano nella gara di esordio perchè la successiva sconfitta, oltretutto di strettissima misura e con parecchi rimpianti, patita a La Spezia poteva anche essere messa in preventivo e comunque ha mostrato una squadra in netta crescita. Carugate ha cambiato molto in sede di mercato con gli addii al duo ‘straniero’ Morra-Belosevic, a Baiardo e soprattutto a capitan Diotti, ai saluti dopo ben 7 stagioni in biancazzurro; gli arrivi, però, sono sicuramente importanti e quindi, sulla carta, in grado di tenere assai alto il livello tecnico e fisico delle milanesi.

Sicuramente farà un particolare effetto incontrare da avversaria Giulia Rulli (sugli spalti del Camagna sabato ad assistere al match contro Broni), con le Giraffe negli ultimi due anni (lo scorso da capitano); il suo impatto in casa Dimensione Bagno è stato senza dubbio importante visti gli oltre 18 punti di media fatturati nelle ultime due uscite. Altrettanto pesanti, poi, sono state le entrate del play Rizzi e della guardia Caccialanza, entrambe tra le protagoniste delle grandi annate di Crema, culminate con le 5 Coppe Italia consecutive vinte e con la promozione nella massima serie, poi difesa egregiamente nella scorsa stagione; infine, a rinforzare il pacchetto lunghe, è giunta alla corte di Silvestri l’ex Bolzano (su ambo le sponde) Fabbricini ma non sembra finita qui perchè pare in dirittura di arrivo la trattativa per portare a Carugate anche un nuovo centro lituano.

Entrate di qualità, quindi, che vanno ad aggiungersi al pacchetto di confermate che molto bene avevano fatto l’anno passato (i play Usuelli ed Osmetti, le guardie Nespoli, Carmeli ed Andreone e le ali Cassani e Faroni), creando quindi una rosa anche di grande profondità ed in grado di garantire scelte differenti dal punto di vista tattico. Per avere chance di uscire dal Palasport di via del Ginestrino con i due punti è necessario che l’Autosped, nonostante l’assenza pesante di Cerino, riesca a ripetere, dal punto di vista della concentrazione dell’intensità e della qualità di gioco, le prestazioni delle settimane precedenti.