Reale Mutua Torino di scena a Roma per cercare il terzo successo consecutivo

La Reale Mutua Torino si appresta ad affrontare la trasferta di Roma con la voglia di cavalcare l'onda dei risultati positivi conquistati nelle ultime due partite di campionato. La squadra di coach Ciani cercherà il terzo successo consecutivo nella partita che si giocherà questo sabato alle ore 17 al PalaTiziano, contro la neopromossa Luiss di coach Andrea Paccariè.

«Ci aspetta una partita assolutamente insidiosa contro una squadra che gioca con ritmi particolari con i quali hanno vinto un campionato lo scorso anno» commenta coach Franco Ciani «Sono ripartiti da un telaio che funzionava perfettamente, al quale hanno aggiunto due stranieri e un giocatore di grande esperienza come Valerio Cucci. Hanno vinto le prime due partite, poi hanno subito due sconfitte ma è una squadra che non va sottovalutata, può diventare un cliente difficilissimo se riesce a mettere sul campo la propria esuberanza, il talento e la capacità dei propri atleti di giocare uno contro uno. La Luiss è una squadra che difende e sa giocare ad alti ritmi, quindi sarà necessaria una partita di grande controllo e grande continuità di rendimento nel corso dei 40 minuti, senza dimenticare quel DNA difensivo al quale dobbiamo affidarci nei momenti di difficoltà».

«Siamo carichi, ci stiamo allenando bene e vogliamo continuare a migliorare» dichiara Luca Vencato, che nelle prime quattro partite stagionali ha registrato medie di 10.2 punti, 4 rimbalzi e 6 assist a incontro. «Ci aspetta una partita durissima contro una squadra forte, ma faremo di tutto per portare a casa i due punti».

GLI AVVERSARI

Società che rappresenta un unicum nelle categorie nazionali del basket italiano, con un roster costituito interamente da studenti-atleti, la Luiss Roma è guidata in panchina dal confermato coach Andrea Paccariè. In cabina di regia c'è Marco Pasqualin, al suo quinto anno in maglia Luiss, affiancato in posizione di guardia da Matteo Fallucca, esterno che conosce bene il campionato di A2 ed è in grado di accendersi nella metà campo offensiva. Ala piccola l'irlandese Taiwo Badmus, uno swingman che fa dell'atletismo e della fisicità le sue caratterisiche principali. Valerio Cucci ha esperienza, leadership e punti nelle mani (14.8 di media in questo avvio di campionato), mentre sotto canestro c'è il lettone Anrijs Miska, finora il top scorer della squadra universitaria con 15 punti di media e un massimo stagionale di 25 nella sconfitta contro Cantù. In uscita dalla panchina un gruppo di ragazzi giovani pronti a dare il loro contributo quando chiamati in campo da coach Paccariè: il trio di esterni Francesco Villa, Domenico D'Argenzio e Riccardo Murri, e i lunghi Matija Jovovic, Beniamino Basso e Riccardo Salvioni.

NOTE E INJURY REPORT

Tutto il roster gialloblù è a disposizione di coach Ciani.

DIRETTA TV

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento).