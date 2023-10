Primi punti e nuovi esordi per il Volley Busca

Altri 3 punti per le Fie della serie D Mc 1933-Top Four Busca che hanno portato a casa un 3-1 sul campo del Volley Roero Città di Canale e che domani, sabato 21 alle ore 20.30, torneranno al palazzetto di Busca per la terza giornata, ospitando la compagine di Insieme Marene-Savigliano.

«Abbiamo preparato con minuzia questo match, è bastato perdere un attimo di concentrazione nel terzo set per prenderci subito una sonora lezione. Il Roero in casa darà sicuramente filo da torcere a molte squadre. Per noi grande risultato! Da sottolineare l'ottima prestazione di Giusiano, unico palleggiatore presente vista l’assenza di Bergia infortunata, che ha saputo orchestrare la fase offensiva in modo magistrale permettendo alle attaccanti di esprimersi al meglio!» - coach Luciano Cavallero.



Martedì e mercoledì prossimi debutto per l’Under 18 Sedamyl MC 1933 Busca nella stagione 2023/2024. Le ragazze di coach Dovetta esordiranno alla Media 4 di Cuneo contro la Labtravel Honda Cuneo martedì 24 alle ore 21.00, mentre la sera successiva alle 21.15 saranno sul proprio campo a Busca con la Libellula Volley.

Conclusa la prima fase di Coppa Piemonte per i Fiöi della serie C e della serie D maschili.

I ragazzi della serie D Mc 1933-Top Four Busca, allenati da coach Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone, hanno portato a casa due set, uno all’Asti e uno al Lasalliano.

«La Coppa Piemonte è una bella manifestazione che ci permette di testare la squadra contro squadre buone e di serie C. È molto importante in questo momento far capire ai ragazzi che il nostro è un percorso che inizia adesso, per cercare di migliorarsi individualmente e di conseguenza di squadra. La serie D che giocheremo come Volley Busca è un piacevole ritorno, perché è sempre stata una città vicina al Cuneo Volley e il fatto di ripartire da qui è sempre un bel motivo di spinta» - le parole di coach Daniele Vergnaghi.

Dalla trasferta a Condove, invece, la serie C Mc 1933-Top Four Busca, ha riportato due vittorie, una piena per 3-0 contro Vercelli e una per 2-1 con Valsusa. Il prossimo appuntamento per i ragazzi di coach Revelli sarà il 1° novembre a Novi Ligure per la seconda fase della Coppa Piemonte contro i padroni di casa e Montanaro, mentre il campionato di categoria inizierà sabato 4 novembre a Torino in casa del Volley San Paolo.



LE GARE



Sabato 21 ottobre – ore 20.30

Serie D femminile

Mc 1933-Top Four Busca VS Insieme Marene-Savigliano -> Palasport Busca



Domenica 22 ottobre – ore 10.30

Under 16 femminile

Villanova Volley BAM VS Sedamyl Mc 1933 Busca -> Villanova Mondovì



Martedì 24 ottobre – ore 21.00

Under 18 femminile

Labtravel Honda Cuneo VS Sedamyl Mc 1933 Busca -> Cuneo (EX media 4)



Mercoledì 25 ottobre – ore 21.15

Under 18 femminile

Sedamyl Mc 1933 Busca VS Libellula Volley -> Palasport Busca