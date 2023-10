Collegno Basket: i Lions domani in campo contro Basket 7 Laghi

Sono già chiamati al riscatto i ragazzi di coach Comazzi che mercoledì sera sono usciti sconfitti dal parquet di Magic Oleggio. Una partita segnata dal parziale di 19-0 di metà primo quarto che ha inevitabilmente condizionato l’andamento dell’incontro. I Lions, ancora privi di capitan Tarditi, provano più volte a rientrare in partita con un paio di parziali importanti. Su tutti, quello di inizio terzo quarto che riavvicina Collegno fino al -8 (dopo il 48-32 dell’intervallo). I padroni di casa sono però abilissimi a gestire il vantaggio e alla fine dilagano fino al 94-67 che chiude la gara. Bene Mortarino e Tio Tiagande che in coppia mettono a referto 38 punti. Ancora debole l’apporto della panchina.

Già da ieri la brigata di biancorossa è tornata in palestra per preparare al meglio il secondo incontro casalingo stagionale. A Collegno arriva Basket 7 Laghi, attualmente a quota 4 punti in classifica. Appuntamento domani alle 21 al PalaCollegno, via Antica di Rivoli 21, Collegno (TO).

Ticketing a questo link.

Oleggio 94

Collegno Basket 67

Oleggio: Perez 15, Boldrini, Maviglia, Telesca 9, Pilotti 16, Sampieri 2, Borsani 4, Sablich 10, Temporali 2, Colombo 19, Jovanovic 17, Scollo.

Collegno Basket: Bossola 2, Milone, Framarin 5, Elkazevic 4, Fracasso 4, Tio Tiagande 16, Mortarino 22, Porcella 1, Lo Buono 4, Diakhate 3, De Bartolomeo 6.