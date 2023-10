Reale Mutua Fenera Chieri ’76 affronta la corazzata Conegliano

Dopo Novara, Conegliano. Seconda partita casalinga e il calendario propone subito al PalaFenera un’altra delle sfide di cartello della stagione. Ospiti della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la terza giornata di campionato sono infatti le pluricampionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano. L’incontro andrà in scena domani, sabato 21 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 18 e diretta televisiva su Rai Sport.

L’ultimo precedente fra le due squadre risale allo scorso 5 febbraio, quando le biancoblù cedendo al tie-break sono riuscite per la prima volta in cinque anni a strappare un punto alle venete. Questo nuovo confronto vede le due squadre distanziate in classifica di 3 punti, Conegliano prima a punteggio pieno senza aver ancora perso nemmeno un set, Chieri sesta grazie al successo da 3 punti a Roma. L’unica ex è Loveth Omoruyi, a Conegliano dal 2020 al 2022.

La presentazione di Chieri-Conegliano alle parole di Avery Skinner.

Avery, partiamo dalla vittoria di domenica Roma, che ti ha visto anche ricevere il premio di MVP.

«Giocare contro Roma a Roma è stato davvero divertente! Il pubblico era caloroso e loro sono una buona squadra, quindi sicuramente non è stato facile, ma penso che abbiamo giocato in modo più pulito e aggressivo rispetto alla partita precedente e questo ci ha aiutato a vincere. È bello avere questa prima vittoria alle spalle!».

Con gli impegni estivi di nazionale, sei arrivata a Chieri da meno di tre settimane. Come sta andando questa tua prima esperienza in Italia?

«Sento che queste prime settimane sono state davvero buone finora. Sto imparando molto individualmente, ma penso anche che giorno dopo giorno stiamo imparando di più su noi come squadra. C’è molta più crescita in arrivo a livello personale e anche come squadra!».

Arriva Conegliano, squadra che affronti per la prima volta ma che conosci già benissimo, alcune giocatrici in particolare.

«Sono emozionata per questa partita! Conegliano è un’ottima squadra quindi sarà sicuramente una partita impegnativa, ma siamo pronti a dare battaglia. Sì, ho trascorso l’estate giocando con alcune di queste ragazze, quindi sarà divertente essere sul loro stesso campo, anche se sarà sui lati opposti».