Cuneo Volley: Nims scende in campo con il team cuneese

Una nuova partnership per il Cuneo Volley, ricca di gusto e aroma, che accompagnerà le partite in casa della serie A2 nella stagione 2023/2024. Il Club cuneese ha infatti appena annunciato la collaborazione con Nims Spa, azienda del Gruppo Lavazza.



Storia, tradizione, rapporto umano, qualità, queste le parole chiave per descrivere Nims, azienda italiana specializzata nella distribuzione e vendita diretta del caffè in capsula su tutto il territorio nazionale, entrata a far parte del Gruppo Lavazza nel 2017. L’azienda padovana, con un fatturato di oltre 114 milioni di euro, conta più di 1 milione di clienti (circa 30 mila nuovi clienti solo nel 2022) a cui offre tutta la qualità dei prodotti caffè (core business), della linea acqua e non solo. 140 dipendenti, oltre 150 uffici commerciali distribuiti su tutto il territorio nazionale, 8 miliardi di tazzine di caffè vendute in 25 anni e più di 3.000 Personal Shopper del Caffè incaricati alla vendita, preparati e professionali, pronti a creare un rapporto di fiducia diretto con il consumatore e a portare nelle case degli italiani tutta l’eccellenza del caffè Lavazza in Black, offrendo un’esperienza unica e personalizzata.



L’azienda padovana ha scelto di sponsorizzare Cuneo Volley consapevole dell’importante rilevanza dello sport come aggregante sociale e familiare. Il volley, come il caffè, diventa un momento di unione e socialità.

La partnership prevede la presenza di un corner Nims allestito al Palasport di Cuneo in occasione delle partite casalinghe del Cuneo Volley, dove è possibile scoprire i prodotti della linea Lavazza in Black.

Per tutti coloro che desiderano saperne di più sul mondo Nims e provare l’esperienza di un caffè premium Lavazza in Black, è sufficiente collegarsi al sito nims.it e compilare il form di richiesta per essere ricontattati da un Personal Shopper del Caffè Nims.