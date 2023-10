NBA Basketball School atterra ad Arona

Dopo il grande successo avuto nelle passate edizioni - la National Basketball Association (NBA) attraverso la licenziataria esclusiva per l’Italia Sport and Fun Holidays Srl ha comunicato le nuove date per l’NBA Player Clinic Tour che si terrà a novembre 2023. Sport and Fun Holidays srl, licenziataria anche del marchio Buffon Academy, è leader in Italia nell’organizzazione di vacanze ed eventi sportivi rivolti a bambini e ragazzi ed è conosciuta nel mercato dei summer e winter camp estivi con il marchio Champions’ Camp.

Il programma NBA si rivolge a maschi e femmine dagli 8 ai 17 anni. Il progetto in Italia è stato lanciato a inizio 2022 e attraverso Player Clinic e Summer Camp ha toccato città importanti come Roma, Bologna, Capo d‘Orlando, Roseto degli Abruzzi, Udine, Cremona, Pistoia, Ancona e tante altre. Venti città in dieci Regioni italiane hanno vissuto e respirato quello che oltreoceano viene chiamato l’NBA Way.

Dall’inizio del progetto oltre 3.000 giovani di tutta Italia hanno preso parte agli eventi targati NBA Basketball School in Italia. Alcuni di questi, i più meritevoli, hanno avuto l’opportunità di partire per Parigi e, in occasione dei Paris Games 2023 dello scorso gennaio, confrontarsi con ragazzi pari età provenienti dalle altre NBA Basketball School in Europa e Medio Oriente oltre ad essere allenati da allenatori del calibro di James Borrego, vice degli Spurs durante l’epoca dominata da talenti come Emanuel Ginóbili e Tony Parker. A novembre 2023 avrà luogo il prossimo Player Clinic Tour e presto saranno rese note le date per i progetti estivi del 2024.

Grazie alla collaborazione con Arona Basket, partner organizzativo e logistico sul territorio, la città di Arona ospiterà l’8 novembre al Palazzetto dello Sport una tappa del Player Clinic Tour di NBA in Italia.

«Siamo onorati di far parte del programma NBA Basketball School», ha dichiarato Fabrizio Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Sport and Fun Holidays Srl. «Con NBA condividiamo i valori fondamentali alla base del progetto. Un grande Brand dietro al quale vi sono persone altrettanto grandi e che hanno nella crescita dei giovani - non solamente come giocatori ma anche e soprattutto come individui - la mission principale. Siamo davvero felici di condividere questo progetto con Arona Basket, realtà con cui abbiamo trovato immediatamente affinità e sincera stima reciproca».

Le parole del presidente Marco Marini: «C'è tanta soddisfazione da parte nostra nell'ospitare un evento targato NBA. Si tratta di una grande opportunità formativa e di crescita per tutti i giovani che vorranno mettersi alla prova e ampliare i propri orizzonti. Lavoriamo ogni giorno per fornire nuove possibilità ai ragazzi del territorio ed essere riusciti a portare un evento simile proprio qui, a casa nostra, è per noi un grande orgoglio».

Le tappe del Player Clinic Tour

• Arona (NO) - 8 novembre

• Milano (MI) - 9 novembre

• Moncalieri (TO) - 10 novembre

• Genova (GE) - 12 novembre

• Piacenza (PC) - 13 novembre

• Scandiano (RE) - 14 novembre

• Livorno (LI) - 15 novembre

I Player Clinic consistono in allenamenti della durata di 90’ e sono condotti da allenatori del circuito NBA Basketball School. Grazie a loro vengono portati in Italia i valori NBA e quello che chiamano NBA Way, ovvero una metodologia tipicamente americana di condurre le sessioni tecniche che ha come elementi caratteristici la grande intensità, la dinamicità, il coinvolgimento e il divertimento.

Le sessioni di allenamento saranno suddivise per fasce d’età:

• ALL-STAR (2008 - 2012): ore 15.30

• ROOKIE (2012 – 2015): ore 17.30

Informazioni e iscrizioni a questo link

Il programma della NBA Basketball School, che è stato progettato per sviluppare i giocatori e fornire a genitori, allenatori e organizzazioni una migliore comprensione del processo di miglioramento, è stato sviluppato dal dipartimento International Basketball Operations della NBA in consultazione con attuali ed ex allenatori NBA, giocatori e specialisti dello sviluppo dei giocatori. Dal 2017 sono state lanciate o annunciate NBA Basketball Schools in Argentina, Brasile, Cina, Repubblica Dominicana, India, Italia, Kuwait, Lituania, Messico, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Portogallo, Grecia, Uruguay, Giordania e Svizzera.

Per maggiori informazioni sulla NBA Basketball School in Italia, visitare il sito a questo link e Instagram (nbabasketballschool_italy).