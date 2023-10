Novipiù Monferrato Basket ospita Rieti

Nuovo giro, nuova corsa. Sabato sera si ritorna a Palazzo. Appuntamento alle ore 20.30 dove Novipiù Monferrato Basket affronterà Real Sebastiani Rieti per la quinta giornata di campionato.

Dopo la vittoria di sette giorni fa con Fortitudo Agrigento i rossoblu hanno una voglia matta di dare continuità alla propria stagione. I laziali sono reduci dalla vittoria del derby contro Latina per 90-70. A quota 6 punti in classifica, come da previsioni di inizio stagione, la compagine allenata da coach Alessandro Rossi è fra la squadre più interessanti del girone Verde. Il tecnico campano, ex Scafati e NPC Rieti, insieme alla società ha allestito un roster molto competitivo e dinamico. Stella e luce della squadra è Jazz Johnson, lo scorso anno in grande spolvero a Rimini. In cabina di regia insieme a lui Marco Spanghero, una vera garanzia per la categoria. Vittorio Nobile agisce da guardia tiratrice mentre nel ruolo di 3 una vecchia conoscenza rossoblu come Alvise Sarto che con Davide Raucci completano il pacchetto esterni. L’altro USA è il pivot Dustin Hogue che in passato aveva già vestito le maglie di un’italiana di Serie A come Trento. La vera forza della Real Sebastiani però sono le profonde rotazioni. Danilo Petrovic, Nazzareno Italiano e Andrea Ancellotti sono frecce a disposizione davvero importanti. Completano il roster Nicolò Bertocco e Gianluca Frattoni.

Stefano Cova (Assistente Coach): «Abbiamo fatto una bellissima settimana di allenamento contenti del risultato ottenuto con Agrigento. Il successo di sette giorni fa non deve essere visto come un punto di arrivo ma come la partenza di un bel percorso. Rieti in questo momento gioca con obiettivi diversi dai nostri. Dobbiamo guardare in casa cercando di migliorare le cose che fino a qui abbiamo sbagliato. Loro sono una squadra molto fisica, Hogue sotto canestro è un cliente duro. Credo che Johnson possa essere tranquillamente considerato uno dei migliori americani del campionato. E poi tantissimi altri giocatori esperti come Ancellotti, Sarto, Italiano, che sanno ruotare molto bene intorno a loro. Dobbiamo farci trovare pronti, sarà come sempre una battaglia. Noi abbiamo dimostrato che possiamo competere contro tutti e proveremo a fare la nostra partita cercando di sbagliare il meno possibile».

Dario Zucca (giocatore): «La Sebastiani è una squadra costruita per stare piani alti classifica. La stiamo preparando al meglio delle nostre possibilità nonostante in settimana abbiamo dovuto convivere con qualche acciacco fisico che in questa parte di stagione credo sia anche normale. Siamo una squadra che corre, che difende, e ci faremo trovare pronti cercando di metterli in difficoltà. Arriviamo dalla bella vittoria con Agrigento. Una sfida intensa dove il pubblico ci ha dato una grossa mano. Un successo che ha fatto bene all’ambiente e dal quale vogliamo assolutamente ripartire».

Grazie al progetto Monferrato Basket Teen sabato sera vivranno la partita a bordocampo insieme a Monfy gli studenti della Scuola Elementare Sacro Cuore International School di Casale Monferrato (bambini gratis, genitori a 2 euro). Biglietti disponibili sul portale Ticketmaster o al Monferrato Basket Store venerdì dalle ore 17 alle ore 19.30; sabato dalle ore 10 alle ore 13 e a partire dalle ore 18.30 fino alla palla a due.