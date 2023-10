Tecnoengineering Moncalieri torna in campo contro Giussano

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo domani sera alle 20:30 al PalaEinaudi di Moncalieri contro Basket Foxes Giussano.

Le ospiti, guidate dalla polacca Klaudia Niedzwiedzka (oltre 26 punti e 11 rimbalzi nei primi due incontri) sono attualmente a punteggio pieno. Da tenere d’occhio anche il trio azzurro composto da Diotti, Gatti e Manzotti che viaggia oltre i 30 punti di media. I due successi delle lombarde sono arrivati in casa con Basket Roma (60-55) e all’esordio in trasferta sul campo di Carugate (68-74).

Le Lunette sono invece ancora ferme in classifica, con due sconfitte con Empoli e Torino Teen Basket. Settimana scorsa le ragazze di coach Terzolo hanno interpretato sicuramente meglio la fase offensiva, ma tante ancora le disattenzioni in difesa. Al momento è il duo di lunghe Salvini-Cordola a tenere le redini dell’attacco gialloblù e a catturare la maggior parte dei rimbalzi sotto le plance. Nell’ultima uscita bene anche la neo arrivata Tijana Mitreva che ha chiuso l’incontro con 16 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 26 minuti uscendo dalla panchina. Piacevole sorpresa per coach Terzolo: i 13 di valutazione della giovanissima Elisa Pasero, classe ’06, che ha firmato la sua prima doppia cifra in campionato, condendo il referto con 3 assist e altrettanti rimbalzi in 37 minuti.

Palla a due alle 20:30 al PalaEinaudi di Moncalieri (TO).

Arbitri: Mammola, Rezzoagli.

Vi ricordiamo che la partita è ad accesso libero, per gli addetti ai lavori è gradita comunicazione all’indirizzo mail press@moncalieribasketball.com.