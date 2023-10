Bertram Derthona: l’angolo di coach Rabbolini

Si avvicina una delle sfide più attese della stagione della Bertram Derthona, di scena contro l’EA7 Emporio Armani Milano nella gara in programma al PalaEnergica Paolo Ferraris domenica 22 ottobre alle ore 18.15.

A presentare la sfida è stato l’assistente allenatore Edoardo Rabbolini:

«È sicuramente intrigante delineare il roster di Milano, che vanta un parco giocatori che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di una squadra di altissimo livello che in estate ha compiuto un parziale ma significativo rinnovamento all’interno del proprio roster.

Milano ha profondità e capacità di cambiare pelle nel corso della gara, grazie alla duttilità tecnica e fisica dei propri interpreti. Cominciando dagli esterni, i giocatori confermati rispetto alla passata stagione sono Kevin Pangos, costruttore di gioco e realizzatore da situazioni di pick’n’roll, Stafano Tonut, grande protagonista al Mondiale e abile nell’attaccare il ferro con la sua fisicità, Devon Hall, che garantisce fisicità e giocate estemporanee. A loro si aggiungono Shavon Shields, grande realizzatore a tutto tondo, abile nel segnare in tanti modi diversi, e Billy Baron – di rientro dall’infortunio – grande protagonista dello Scudetto dello scorso anno.

I volti nuovi nel reparto sono Maodo Lo, proveniente dall’Alba Berlino e fresco vincitore del Mondiale con la Germania, Diego Flaccadori, che si è distinto per la grande crescita avuta negli ultimi anni a Trento, e Giordano Bortolani, vivaio del prodotto meneghino e giocatore dotato di grande talento.

Tra le ali, l’Olimpia dispone di giocatore di fisicità, esperienza e bidimensionalità. Gli atleti confermati rispetto alla passata stagione sono: il capitano Nicolò melli, prezioso equilibratore del gioco biancorosso, Giampaolo Ricci, uno degli ex della gara, in grado di coprire entrambi gli slot di ala e Johannes Voigtmann, anch’egli vincitore del Mondiale e dotato di grandi doti nel tiro perimetrale. A completare il reparto, non certo per importanza, troviamo Nikola Mirotic, un fuoriclasse offensivo che può coprire anche il ruolo di ‘3’, che mette in difficoltà le difese avversarie con le sue doti sia vicino che lontano da canestro. Nel reparto ali in estate è arrivato anche Guglielmo Caruso, un giocatore giovane di grande prospettiva.

I lunghi che completano la front court sono: Kyle Hines, fresco recordman di presenze in EuroLega (393), che è un playmaker aggiunto, il centro Alex Poythress, dalle strabilianti doti atletiche, e il francese Ismael Kamagate, che ha grande taglia e un interessante potenziale tecnico».