Domenica la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo esordisce in casa

Torna l’appuntamento con la pallavolo maschile di serie A2 al Palasport di Cuneo! Domani l’esordio della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo di fronte al proprio pubblico nel campionato 2023/2024.



Nella prima giornata sul taraflex di casa i cuneesi ospiteranno una delle squadre più attrezzate del campionato, la Consar Ravenna. Il primo Match Day è dedicato allo sponsor MORIS che al termine della gara consegnerà il premio all’MVP di serata.



L’analisi della seconda giornata da parte di coach Matteo Battocchio: «I ragazzi si sono allenati forte, così come stanno facendo sin dal primo giorno; stiamo continuando a crescere e costruire la nostra squadra sia sotto gli aspetti del gioco che per quello che riguarda la parte più emotiva, caratteriale. Siamo consapevoli che avremo di fronte una delle squadre più forti del campionato, come fisicità ed aggressività sicuramente la più forte; servirà un apporto importante caratteriale per provare a conquistare i primi punti del campionato».



Per coloro che si sono abbonati online o al botteghino, avvisiamo che potranno ritirare la propria tessera a partire da domani in cassa accrediti, mentre ricordiamo che sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento in cassa per le prossime due partite casalinghe, oppure online su Liveticket così come i biglietti in prevendita della singola gara. Tutti gli Under 19 e i portatori di disabilità possono ritirare l’ingresso omaggio in cassa. Inoltre, il Club biancoblù ha attivato le convenzioni a 5€ il biglietto nel settore rosso per tutti i genitori del settore giovanile del Cuneo Volley, del Volley Busca, dell’Asd Cervasca, della Cuneoginnastica e dei CRAL: Merlo, Michelin e Provincia.



Domenica 22 ottobre quindi esordio in casa alle ore 18.00 contro Ravenna, per chi non potesse raggiungerci sarà disponibile la diretta gratuita (solo obbligo di registrazione) su Volleyball World Tv.



I ragazzi hanno bisogno di tutto il sostegno del pubblico cuneese!