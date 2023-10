Seconda giornata e Bussinello nel programma dei Fiöi cuneesi

Un buon inizio delle compagini Lab Travel Cuneo nella prima giornata di campionati giovanili. Vincente 3-0 a Dronero l’U15 Rossa dei coach Garino e Garro, mentre la compagine Bianca allenata da coach Tavella ha conquistato un set in casa contro Asti. Entrambi vittoriosi gli esordi delle U17, a punteggio pieno i rossi in casa contro Racconigi e al tie-break per i bianchi in casa del Revolution Asti. Ha chiuso in primo turno l’U19 con un netto 3-0 sul campo del Fenera Chiera.



Oggi pomeriggio all’ITIS alle ore 15.30 il Derby tutto cuneese delle U15 Lab Travel Cuneo Bianca vs Rossa, mentre domani mattina alle ore 10.30 sarà la volta dell’U17 Bianca che ospiterà il Vbc Mondovì.

Prima tappa del XXI Trofeo Internazionale P.Bussinello per l’U17 Lab Travel Cuneo Rossa che domani mattina al Palasport di Paruzzaro affronterà nel primo Girone il Vero Volley Banco BPM e l’Enercom SPB Biella. Nel pomeriggio a seconda del piazzamento il secondo girone della giornata.



Tre gli appuntamenti con i posticipi infrasettimanali: mercoledì 25 allo ore 21.00 l’U19 ospiterà il Pt Amaranto, il giorno seguente l’esordio in 1^ Divisione del gruppo allenato dai coach Tavella e Testa (U17 Bianca) in casa alle 20.45 contro il Mercatò Alba ed infine venerdì 27 la trasferta saviglianese per l’U17 Rossa dei coach Vergnaghi e Tassone.



Ricapitoliamo le gare:



Sabato 21 ottobre

Under 15 - ore 15.30

Lab Travel Cuneo Bianca VS Lab Travel Cuneo Rossa -> Pala ITIS Cuneo



Domenica 22 ottobre

Under 17 - ore 10.30

Lab Travel Cuneo Bianca VS VBC Mondovì -> Pala ITIS Cuneo



LabTravel Cuneo Rossa I Tappa Bussinello -> Invorio (NO)



Mercoledì 25 ottobre

Under 19 - ore 21.00

Lab Travel Cuneo VS Pt Amaranto -> Pala ITIS Cuneo



Giovedì 26 ottobre

Prima Divisione - ore 20.45

Lab Travel Cuneo VS Mercatò Alba -> Pala ITIS Cuneo



Venerdì 27 ottobre

Under 17 - ore 20.45

Grandacar Savigliano VS Lab Travel Cuneo Rossa -> Savigliano