PalaEnergica verso il sold out per la gara contro Milano

Una partita dal grande fascino, un palazzetto vestito come per le grandi occasioni per la partita di domani tra la Bertram Derthona e i campioni d’Italia in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano. Alle 18.15 di domani, domenica 22 ottobre, si alzerà la palla a due di una delle gare più sentite e attese per il pubblico di fede bianconera.

La risposta dei tifosi è stata importante, il palazzetto di Casale Monferrato viaggia spedito vicino al sold out. La Società comunica infatti che sono esauriti i posti in tutti i settori del PalaEnergica, ad eccezione del Settore Ospiti, in vendita esclusivamente domani presso la biglietteria del palazzetto. Il costo del tagliando è pari a 30 euro.

La sfida contro l’EA7 Emporio Armani Milano è davvero vicina, il PalaEnergica va verso il sold out.