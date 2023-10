La Società Lamarmora eccelle nell’Artistica e nella Ritmica Individuale e di Squadra a livello regionale

Un Oro, un Argento ed un Bronzo per Arianna Bocchio Ramazio, un Bronzo per la Squadra Allieve di Artistica ed un quarto Posto per La Ritmica

22 . 10 . 2023 09:18 2 min

La scorsa settimana a Torino Arianna Bocchio Ramazio, nel Campionato regionale Gold individuale, nella categoria Senior 2, dopo aver vinto alla trave con un esercizio di grandissimo spessore tecnico ed aver conquistato la medaglia d’argento alle parallele, nella classifica complessiva della gara ha dovuto accontentarsi della medaglia di bronzo per un leggero trauma occorsole durante una difficoltà acrobatica al corpo libero che ha pregiudicato sia il risultato al corpo libero che al volteggio. Domenica sono scese in campo le allieve di Artistica a Torino, guidate da Marta Beraldo ed Aurora Sellone che nella seconda prova del Campionato di squadra Allieve Gold 1, con Aurora Di Franco, Helena Garavaglia, Adele Trudettino e Beatrice Vialardi, hanno conquistato la medaglia di bronzo, ma soprattutto le due colonne portanti Helena e Beatrice individualmente l’una ha vinto alla trave e l’altra alle parallele. La squadra delle più giovani che hanno gareggiato in Gold 3 B Noemi Cerruti, Carola Coda Cap, Giada Garrone, Mia Duranti, Adele Murabito ed Olivia Zai ha fatto alcuni errori e si è classificata al decimo posto. Contemporaneamente a Biella la squadra di Ritmica Silver LC Open guidata da Silvia Bozzonetti e Gianna Cagiano, ha svolto la sua gara con un’ottima grinta e nonostante le avversarie fossero numerose e ben agguerrite, le lamarmorine sono riuscite a classificarsi quarte a soli quindici centesimi dalla medaglia di bronzo. Ottime le prestazioni sia delle due allieve Viola Ceravolo al corpo libero e Caterina Santangelo al cerchio che delle due Junior Nicole Musa e Beatrice Frassà che ha ottenuto il miglior punteggio al nastro. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Piemonte News

