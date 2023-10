Serie B Interregionale: all’ultimo la spunta Gazzada

Al PalaCollegno è andata in scena una serata di grande basket. Tante le differenze tra le due squadre, non solo in quanto a centimetri, ma anche per l’età anagrafica dei due roster. E forse è proprio grazie alla maggiore esperienza che Gazzada ha portato a casa, con merito, i due punti di questa giornata di Serie B. Nonostante un super De Bartolomeo, top scorer dell’incontro con 22 punti.

Facendo ancora i conti con l’assenza del senatore Tarditi, i Lions prendono subito per mano la partita con un fantastico Mortarino che da sotto e dalla lunga distanza trascina i biancoblu al +5 dopo 2 minuti. La risposta di Gazzada non si fa però attendere: alla prima sirena guidano infatti 24-22.

Poi la partita è un continuo tira e molla. Da una parte De Bartolomeo, dall’altra Piccoli e Genovese. E poi ancora Tio Tiagande, Fracasso e Mortarino, ma le risposte di Vai e Ivanj non si fanno attendere. I ragazzi di coach Comazzi rispondono comunque colpo su colpo, accettano i mismatch e non si tirano mai indietro. All’intervallo il vantaggio Lions è infatti di 4 punti: 40-36.

Si rientra in campo e il copione non cambia. Entrambe le squadre giocano bene e a viso aperto, ci sono parziali e controparziali. Quasi tutti i presenti al PalaCollegno sanno che si andrà all’ultimo possesso. E così è: dopo 39 minuti al cardiopalma la decide infatti Genovese a 6 secondi dalla sirena: giocatore d’esperienza che non si lascia scappare l’occasione per vincerla. Grande rammarico per Collegno, ma comunque bella partita per tutti i presenti e sicuramente importante banco di prova per i giovani Lions.

Prossimo impegno di Collegno il 1° novembre contro Riso Scotti Pavia al PalaCollegno alle 21.00

Collegno 74

Basket 7 Laghi 76

Collegno: Milone 2, Bossola n.e, Framarin 7, Elkazevic, Fracasso 13, Tio Tiagande 16, Mortarino 14, Porcella, Lo Buono, Minasi, Diakhate, De Bartolomeo 22. All.re: Comazzi Ass: Roselli, Agnelli.

Gazzada: Ivanaj 13, Bloise 8, Plumez n.e., Cassinerio 6, Gomez 1, Genovese 15, Alesina, Magazzini n.e., Veronesi, Vai 12, Gaye, Piccoli 21. All.re: Piccolo Ass: Cantarelli, Longhi.