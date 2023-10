La seconda è più bella ancora: Novipiù si impone contro Rieti

Superlativa. Finisce 97-92 per i rossoblu con ancora una volta Kelly a vincere il premio del miglior marcatore di serata: 26 punti a referto. Menzione speciale anche per i soliti Pepper (22), Calzavara (19) e l’encomiabile capitan Martinoni che stringe ancora una volta i denti e sfodera una prestazione da urlo condita da 18 punti e 6 rimbzalzi. Ora, due giorni meritatissimi di riposo: poi si ricomincia in palestra per prepararsi al meglio alla trasferta di domenica con Treviglio.

Coach Di Bella sceglie in quintetto Calzavara, Kelly, Pepper, Poom e Martinoni. Si capisce fin da subito che per Sarto sarà una di quelle serate da ricordare. Chiuderà a quota 25, da super ex della partita. Tripla pronti-via. Risponde Calzavara, che fa un 2/2 che carica il PalaEnergica. 8-3. Pepper sfida Sarto da fuori, già a quota 8 in pochi scampoli di match. Martinoni in scioltezza. Si sblocca Johnson, giocatore dal talento cristallino. Kelly dall’altro lato non ci sta e segna da fuori. 18-12.

Della stessa moneta anche Italiano, vecchia conoscenza casalese. I quattro punti di Zucca chiudono di fatto i conti sul 22-17. Tornati in campo ancora Italiano da fuori lasciato tutto solo. Sarto impatta sul 27-27. Torna a segnare Calzavara ma è senza dubbio Sarto il giocatore da tenere maggiormente in considerazione. I lunghi laziali pagano dazio in materia di falli. Kelly sembra rompere l’equilibrio in questa fase ma Rieti torna prepotentemente in chiusura di frazione. Sarto con una tripla trova il nuovo sorpasso. Si va al riposo sul 41-43.

Tornati in campo è ancora Sarto a fare la voce grossa. I falli di Hogue condizionano e non poco la prestazioni della compagine ospiti ma fa parte del gioco. Pepper con due siluri in risposta di Sarto e Petrovic. 50-53. È una frazione vivace, sempre Pepper trova il pareggio dall’angolo. Martinoni sale in doppia cifra. Tripla di Kelly che fa le prove generali per un’ultima frazione da urlo. La zona difensiva di Monferrato funziona. Timeout Rossi. Ancellotti e la tripla di Johnson chiudono il quarto sul 64-62.

Il match è quindi pronto a decollare. Calzavara continua a pungere da fuori e allunga la striscia ai liberi. Bel contropiede di Castellino, poi subito Johnson che accorcia dalla distanza. Sarto sembra non aver intenzione di smetterla: a 5’ ancora da giocare tabellone che dice 79-74. Martinoni e Pepper sono perfetti ai liberi. Petrovic da tre interrompe un primo tentativo di fuga rossoblu. Martinoni ed Hogue è bellissima sfida sotto le plance. Entrambi con 4 falli come una roulette russa. Kelly affonda, sempre 6 punti di vantaggio. Il canestro di Martinoni è il preludio alla festa ma c’è ancora da soffrire. L’ultimo minuto scorrerà lentissimo, con tanti viaggi alla lunetta che alzano ancora di più il punteggio. Rieti non riesce a rientrare, il fortino monferrino regge l’onda d’urto. Alla sirena, al termine di una battaglia vera, il tabellone dice 97-92 per i rossoblu. Avanti così!

Il commento di coach Fabio Di Bella: «Sono molto contento di questa prova e sono contento perché questa è una squadra vera. Tutto quello che stiamo facendo, giorno dopo giorno ne è la prova. Ci stiamo giocando tutte le partite punto a punto e questo per un tecnico vale più di mille allenamenti. Stiamo facendo un lavoro importante sia a livello fisico e mentale. Io credo che la testa faccia molto di più del talento e del fisico. Stiamo lavorando molto su questo aspetto e se non molliamo mai nel finale qualcosa vorrà pur dire. Il bello di avere una squadra con tanti giovani è questo. Con i suoi alti e bassi. Apprezzo tantissimo l’atteggiamento che hanno questi ragazzi. Merito di tutti, anche del coaching staff e di board operativo dove si lavora tutti per migliorare sempre. Abbiamo dovuto per emergenze e per scelta tattica usare la zona per tantissimi minuti. L’assenza di Fabi un po’ ci penalizza ma abbiamo studiato tutta la settimana come contrastare un’ottima squadra come Rieti. C’è grande feeling con questo gruppo e non è solo legato ai risultati: si tratta proprio di un fattore umano. Complimenti a Rieti perché ha giocato un’ottima partita. Certo i falli di Hogue l’hanno penalizzata ma anche noi abbiamo i nostri problemi quindi ci sta. L’avevo detto a Trapani: lo sport premia sempre, e oggi, con merito, siamo stati premiati noi».

Il Tabellino:

Novipiù Monferrato Basket 97

Real Sebastiani Rieti 92

Parziali (22-17, 19-26, 23-19, 33-30)

Novipiù Monferrato Basket: C.j. Kelly 26 (5/6, 2/5), Dalton Pepper 22 (3/7, 4/9), Andrea Calzavara 19 (4/6, 3/4), Niccolo Martinoni 18 (7/10, 0/3), Dario Zucca 4 (1/1, 0/2), Nicolo Castellino 3 (1/1, 0/3), Tommy Pianegonda 3 (0/0, 1/2), Tommaso Fantoma 2 (1/1, 0/2), Karl markus Poom 0 (0/1, 0/1), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Real Sebastiani Rieti: Jazz Johnson 23 (2/4, 4/9), Alvise Sarto 23 (3/4, 5/7), Danilo Petrovic 16 (3/3, 2/3), Nazzareno Italiano 10 (0/1, 3/4), Marco Spanghero 7 (2/5, 0/3), Dustin Hogue 5 (2/2, 0/0), Andrea Ancellotti 4 (2/8, 0/1), Davide Raucci 2 (0/3, 0/1), Vittorio Nobile 2 (1/2, 0/2), Gianluca Frattoni 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Piccin 0 (0/0, 0/0)