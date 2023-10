Squali, con Campus è doppia vittoria in fila

Squali (senza Ianelli e anche Temporali per un fastidio alla schiena) in campo con Borsani, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo; per Campus Makke, Erhaghewu, Brunetto, Camara e Lomtadze. Fino al 9 pari la partita è in sostanziale equilibrio, poi Jovanovic, Colombo, Sablich e capitan Pilotti costruiscono un parziale che vale il 20-9. Campus accorcia dalla lunetta, mette un po’ di pressione con la zona e coach Gandini richiama i suoi (20-15).

Il primo quarto è chiuso da un contropiede del duo Sablich/Perez (26-15). Un parziale di 8-3 tutto biancorosso vale il 34-18; Perez in lunetta fissa il 40-24; sul finale è battaglia a suon di triple, due per retina (51-38). Intervallo 52-38 con libero del capitano.

Al rientro Perez fora subito la rete da 3 (55-38); Colombo preciso ai liberi sigla il 59-40; sono poi minuti concitati per gli Squali con Sampieri, Sablich e Piloti a riposo per 4 falli (il capitano uscirà poi per il quinto poco prima della terza sirena), qualche ingenuità in attacco consegna contropiedi agli ospiti che con un parziale di 12-2 si fissano sul 61-52. Ci pensa Jovanovic in contropiede a sua volta a dare ossigeno (63-52).

Campus arriva alla minima distanza sul 63-57 e quasi allo scadere ci pensa ancora Perez da oltre l’arco (66-57). Borsani mette di nuovo la doppia cifra (69-59), dieci punti in fila dello Squalo numero 4 consentono agli Squali di riprendere il largo (81-68) e di gestirlo di fatto fino alla fine. Nel finale è corsa al canestro, dall’arco e dal pitturato e alla sirena finale è 105-80.

Oleggio Magic Basket 105

San Bernardo Campus Piemonte 80

Parziali (26-15; 26-23; 14-19; 39-23)

Oleggio: Perez 31, Boldrini, Maviglia, Telesca 8, Pilotti 9, Sampieri 13, Borsani 8, Sablich 18, Colombo 9, Jovanovic 9, Ianelli ne, Scollo. All. Gandini.

Campus: Mobio 13, Makke 7, Erhaghewu 12, Rinaldin 11, Brunetto 4, Petrushevski, Osarenkhoe 2, Caporaso, Camara 13, Lomtadze. All. Jacomuzzi.