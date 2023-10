Diego Vottero rieletto Presidente del Comitato provinciale torinese della Fisi

Diego Vottero è stato rieletto Presidente del Comitato provinciale torinese della FISI. L’assemblea elettiva, che si è tenuta il 20 ottobre nella sede dei Comitati regionale e provinciale, in via Giordano Bruno a Torino, si è conclusa con l’elezione di Vottero, che ha ottenuto 2118 voti.

Nel nuovo Consiglio provinciale della FISI insieme a Diego siedono alcuni dirigenti di grande esperienza e allenatori di notevole valore tecnico. I 7 Consiglieri “laici” eletti sono in ordine di preferenze Fabrizio Anfossi, Claudio Patetta, Diego Chiavegato, Fabio Tessore, Andrea Poma, Simone Sibille e Mirko Verra. Il Consigliere Tecnico eletto è Igor Prin, mentre la Consigliera Atleta è Federica Ferrari.

«L’assemblea elettiva è stata l’occasione per confrontarci su questioni come il coordinamento e la promozione dell’attività agonistica nelle categorie Pulcini e Children. - sottolinea Diego Vottero, storico allenatore dello Sci Club Sansicario, che ha cresciuto generazioni di giovanissimi atleti - La stesura del calendario agonistico 2023-2024 pone i Comitati provinciali e regionali davanti ad una sfida impegnativa ma entusiasmante: tradurre in decisioni operative il progetto nazionale FISI per il Futuro: soprattutto per quanto riguarda l’avviamento dei nostri giovanissimi atleti alle discipline veloci, Super-G in primis.

Occorre unire le forze tra Sci Club per organizzare allenamenti condivisi. Tra le questioni aperte ci sono l’istituzione di uno skipass regionale dedicato agli atleti, che agevoli la loro partecipazione alle gare e agli allenamenti condivisi, ma anche un maggiore raccordo tra i Comitati provinciali e la Federazione e l’istituzione al nostro interno di sottocommissioni, dedicate alle diverse discipline. Come sempre, il successo della nostra attività agonistica di base scaturisce dal confronto tra gli Sci Club, i loro tecnici, i giudici di gara e tutti gli attori del movimento agonistico».