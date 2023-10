Pallacanestro Chivasso cade a Biella

Primo stop stagionale per la Ntc Technology Chivasso che cade in casa di Biella Next con il risultato finale di 70-55. Chivasso arriva alla sfida con la solidissima formazione biellese forte del record di 3 match vinti e 0 persi, avendo gli occhi addosso e la pressione di dover confermarsi contro una delle squadre più preparate del girone. Biella invece si presentava in campo con due vittorie ed una sconfitta, ma con l’intenzione di sgambettare i chivassesi e di raggiungerli in classfifica, sospinti anche dal folto pubblico presente al Pala Pajetta.



Tali premesse avrebbero fatto pensare ad una gara scoppiettante, equilibrata, ad alto ritmo da parte di entrambe le squadre, ma dopo la palla a due in campo pare esserci solo Biella. Infatti i padroni di casa partono con il piede schiacciato sull’acceleratore, imbrigliando immediatamente l’attacco biancoverde, recuperando palloni, correndo in campo aperto e trovando soluzioni pesanti anche dalla linea dei tre punti.

Chivasso invece pare addormentata, imbambolata, tramortita dall’aggressività avversaria e - tolte le prime due conclusioni a segno di Pepino – si schianta contro il muro difensivo biellese, trova con difficoltà il canestro, mentre nella metà campo difensiva non trova soluzioni per arginare Alberto, Bamba e Aimone. Risultato? 28-17 alla fine del primo quarto e inerzia totalmente nelle mani di Sartore e compagni.

Nel secondo periodo si assiste ad una reazione della NTC Technology Chivasso che ritrova equilibrio difensivo, prova ad allungare gli accoppiamenti a tutto campo, alternando anche uomo e zona, ottenendo il risultato di tenere Biella a 0 punti segnati nei primi 5’ di gioco. Aspetto che genera fiducia anche in attacco, dove Bertino e compagni si riportano fino al 28-24 a -4’ dalla sirena di metà gara. Biella però non si disunisce e complici le disastrose percentuali al tiro da tre punti dei chivassesi (4/32 a fine gara) allunga nuovamente sul 38-29.

Dopo l’intervallo lungo i biellesi tornano padroni del match, schiaffeggiando i chivassesi e toccando il massimo vantaggio sul +20, prima che una reazione biancoverde riporti i ragazzi di Giardino fino al -9 e con la palla del -6 in mano a 5’ dal termine della gara. Purtroppo la scarsa vena realizzativa e gli errori ai liberi annullano gli ultimi tentativi di rimonta, consegnando meritatamente la vittoria a Biella Next.

Ora per Chivasso non resta che mettere la sconfitta in archivio e concentrarsi per un’altra sfida importante che l’attende venerdì prossimo alle ore 21:15. A Chivasso arriverà la corazzata Ciriè degli ex Ferro, Savoldelli, Perino, Siclari.

Biella Next 70

Ntc Technology Pall Chivasso 55

Parziali (28-17; 38-29; 56-39)

Biella Next: Vercellino 5, Bamba 13, Lomele 7, Leonardi, Aimone 13, Di Micco 5, Squizzato, Sartore 11, Alberto 16, Moscardelli. All. Danna.

Ntc Technology Pall Chivasso: Galliati, Vettori, Pagetto 7, Pecchenino 12, Villata 4, Greppi 4, Pepino 7, Cambursano, Bertino 11, Droetto 5, Brentin 1, Migliori 4. All. Giardino A. All. Bruno.

Arbitri: Sig. Chieppa di Ternengo e Negri di Valenza.

Note: uscito per 5 falli N. Migliori.