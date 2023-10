Bcc Derthona Basket: una Autosped ‘on fire’ passa a Carugate

Terzo successo consecutivo per la formazione di Cutugno che supera il temuto ostacolo Carugate con una prova offensiva davvero degna di nota, sfiorando quota 100 punti segnati; successo comunque non proprio agevolissimo perchè le padrone di casa hanno provato in tutti i modi a rendere la vita difficile alle giraffe, riuscendovi per quasi tre quarti di gara ma cedendo, alla distanza, sotto i colpi di un Bcc trascinato, anche stasera, da capitan Attura (27 punti in 23′, con un eloquente 78% dal campo).

Una assenza pesante (Rizzi per le locali, Cerino per le ospiti) per parte alla palla a due con le castelnovesi che dopo un buon avvio subiscono la verve delle milanesi, molto precise al tiro, specie dall’arco (4/6 da tre al 10′); Autosped che subisce più del previsto nella proprio metà campo, trovandosi ad inseguire Carugate che alla prima sirena è a +2 (25-23).

La prima mini pausa sembra giovare al Bcc Derthona che al rientro in campo riesce ad essere più efficace in fase difensiva e così dopo qualche minuto di sostanziale equilibrio (29-29 al 14′) arriva il primo, importante strappo esterno (14-1) che propizia la fuga biancorossa (43-30); la Dimensione Bagno però non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e riesce a riportare lo scarto sotto la doppia cifra (36-45) al 20′.

Dopo l’intervallo arrivano i fuochi di artificio con le due squadre che con grande continuità trovano la via del canestro (il parziale dei 10′ sarà un insolito 32-26 per il Bcc); Autosped che sembra poter scappare via definitivamente (61-44) ma ancora una volta le locali riescono a ricucire, almeno in parte, il divario (62-71) ritornando sotto i 10 punti.

La frazione si chiude però con un 6-0 (77-62 al 30′) esterno che restituisce fiducia all’Autosped e che invece è una mazzata per le speranze di recupero delle ragazze di Silvestri che infatti accusano il colpo, subendo l’ultimo e definitivo allungo delle giraffe; il +21 (83-62) a 8′ dal termine chiude in pratica i giochi e gli ultimi minuti poco o nulla aggiungono alla storia di una partita ormai in archivio per quanto riguarda l’assegnazione dei due punti; coach Cutugno effettua ampie rotazioni (ma aveva già dato spazio alle under anche nei primi due quarti di gara) ed il match scorre via nell’attesa del suono della sirena che certifica il terzo sigillo delle castelnovesi.

Scatta così la festa per la squadra e per i tifosi che anche stasera hanno seguito numerosi l’Autosped, vincendo ampiamente anche loro, a livello di tifo e di calore, la sfida con il pubblico di casa. Al netto di qualche amnesia di troppo nella propria metà campo (nel primo e nel terzo parziale) su cui siamo certi che lo staff tecnico lavorerà in settimana, le giocatrici di Cutugno anche questa stasera hanno convinto, soprattutto per la facilità con cui sono riuscite a costruire gioco, trovando fin da subito un bel feeling con il canestro avversario. Chapeau Giraffe !!!

Dimensione Bagno Carugate 71

Autosped Bcc Derthona 99

Parziali (25-23, 36-45, 62-77)

Dimensione Bagno: Usuelli 9, Rulli 16, Cassani 10, Caccialanza 9, Nespoli 11, Carmeli 8, Fabbricini 6, Faroni 2, Alieri, Melzi, Andreone ne, Rizzi ne. All. Silvestri Ass. Brambilla e Marin.

Autosped Bcc: Marangoni 16, Espedale 7, Leonardi 7, Baldelli 10, Gianolla 15, Thiam 4, Cocuzza, Curic 4, Attura 27, Castagna 2, Melchiori 7. All. Cutugno Ass. Cerini e Lazzari.