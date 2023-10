S.G. Concordia 3^ Prova Regionale Campionato Individuale LD-LE

Ad iniziare sono state le atlete del Livello LE, scese in pedana sabato pomeriggio. Per loro, due o tre esercizi a testa, al corpo libero o agli attrezzi. Per la classifica assoluta vengono prese in considerazione le due prove con il punteggio più alto.

Con i colori della S.G. Concordia sono scese in pedana tre atlete: Aurora Bisoffi nelle Allieve 3, Sabrina De Marco nelle Junior 3 ed infine Cecilia Bocco, nelle Senior 1.

La giornata si apre con la bella gara di Aurora, che brilla nella prova alle clavette, condotta con sicurezza ed espressività, e viene premiata da un 12.575 che la colloca al primo posto in questa Specialità. Primo posto anche al corpo libero e secondo al cerchio, con un totale di 23.575, che la portano sul 2° gradino del podio della classifica assoluta, con un Argento a soli 0,10 centesimi dall’Oro.

Non ha rivali Sabrina De Marco, che conduce una gara convincente e brillante, con due esercizi intensi ed eleganti, che raccolgono i punteggi più alti: 14.500 alla palla e 13.700 alle clavette, che con un totale di 28.200 le regalano l’Oro assoluto.