Per L’US Tennis Beinasco altri due pareggi in A1 e A2 femminile

Alla formazione piemontese non è stato sufficiente tra le mura amiche portarsi in vantaggio per 2-0 dopo i primi due singolari, grazie alle vittorie di Reka Luca Jani e Federica Di Sarra, rispettivamente centrate contro Marina Bassols Ribeira, per 6-3 6-1 e Federica Di Sarra contro Giorgia Pedone, con periodico 6-1.

Le palermitane si sono rimesse in corsa in virtù del successo della 20enne Emanuela Anastasia Abbagnato arrivato sul 6-4 6-2 al termine della sfida con Giulia Pairone. Match equilibrato al di là del punteggio con la Pairone avanti 4-2 e con un break nel primo set. Poi la rimonta dell’avversaria, potente e meno fallosa nel corso della seconda parte del match.

Il doppio Pedone/Bassols Ribeira opposto al tandem beinaschese Pairone/Gatto Monticone ha fissato lo score definitivo sul 2-2.

Gatto Monticone e Pairone hanno provato a resistere al ritorno delle rivali, dopo aver vinto il primo set, ma perso il secondo si sono arrese 8-10 al match tie-break. Sono due i punti nel girone per la squadra capitanata da Cristina Coletto. Nelle prossime sfide occorrerà cambiare passo per provare ad agguantare i play-off.

Pareggio anche in serie A2 femminile per il Beinasco, sull’ostico campo del TC Genova 1893. Stesso andamento del confronto, con vantaggio iniziale di 2-0, frutto delle vittorie in singolare di Alba Marin Carrillo e Anastasia Grymalska, alle quali sono seguite le sconfitte di Maria Canavese e del doppio Zmau/Canavese contro quello ligure composto da Parravicini e Valente, sullo score di 6-4 6-1. In classifica Beinasco che sale a 5 punti.