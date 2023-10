Pinerolo ci prova ma la Igor è troppo forte

Sul 2-0 per le azzurre Bussoli e compagne riaprono il match vincendo ai vantaggi ma nel quarto parziale le ospiti spingono sull'acceleratore conquistando la terza vittoria consecutiva. Akimova è la regina della serata con 23 punti, top scorer ed MVP del match, percentuali altissime (64% in attacco) per la schiacciatrice russa. Bene anche Buijs con 16 punti. Tra le fila biancoblù Ungureanu va a segno con 17 punti, in doppia cifra anche Akrari e Nemeth (10 per entrambe).

LA PARTITA

1 SET | Punto a punto ad avvio di gara con Polder che risponde bene alla fast di Chirichella (4-3). Il primo break lo mette a segno Novara con Buijs in prima linea che prima mura la fast di Akrari poi sfrutta bene le mani del muro avversario (6-9). È ancora la banda della Igor ad allungare e far salire la squadra a +4 (8-12). Marchiaro ferma il gioco ma le ospiti spingono sull’acceleratore e con Bosetti si portano sul 12-20. Le padrone di casa non riescono più a ricucire lo strappo e il set si chiude 17-25.

2 SET | Come nel primo parziale Pinerolo tiene il passo delle ospiti solo ad avvio di gioco (3-3). Akimova e Bosetti per il doppio vantaggio poi è Buijs a siglare il punto del 9-14. Il tecnico biancoblù chiama time out per fermare la corsa delle avversarie ma Novara dilaga guidata da una strepitosa Akimova (13-20). Nella metà campo di casa un paio di errore favoriscono ancora la Igor che senza difficoltà chiude con Buijs 16-25.

3 SET | Cambia la musica nel terzo set con Pinerolo subito avanti 3-0. L’ace di Danesi accorcia e il pallonetto in parallela di Bosetti vale l’aggancio (8-8). Novara mette la testa avanti con il punto diretto di Bosetti dai nove metri e l’errore in attacco di Sorokaite vale il +2 Igor (12-14). La Wash4Green ricuce lo strappo con Nemeth e con il mani out di cosi ritorna in vantaggio 20-17. Nel finale le azzurre si rifanno sotto, Buijs annulla prima palla set di Pinerolo (24-24) poi Nemeth manda out e regala il +1 Novara. Ungureanu fa la voce grossa a muro e ferma la fast di Chirichella (26-25). È l’errore di Bosetti, che non trova il rettangolo rosa a regalare il set alle padrone di casa. 28-26 e partita riaperta.

4 SET | Nel quarto set, dopo un breve passaggio a favore di Pinerolo, Novara prende in mano il gioco. Danesi in prima linea porta le sue a +3 (7-10). Il tap in di Chirichella vale l’8-12. La Igor spinge sull’acceleratore, Bosetti mura Nemeth per l’11-20. Pinerolo prova a rimettersi in gioco con Storck al servizio, favorita anche da qualche errore nella metà campo ospite (17-21). Akimova attacca di potenza poi è Bosetti a firmare il match point. Chiude il primo tempo di Danesi 20-25.

SALA STAMPA

Vita Akimova MVP (Igor Gorgonzola Novara): «Penso che oggi abbiamo fatto un lavoro di squadra, abbiamo lavorato molto in attacco e in difesa abbiamo fatto un’ottima prova. Sicuramente l’obiettivo di Novara è arrivare il più in alto possibile».

Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara): «Per noi è stato un inizio di stagione molto stancante ma anche molto importante per costruirci fiducia e convinzione: abbiamo giocato otto partite ufficiali, anche se chi come me era in nazionale ha saltato le prime, conquistando altrettante vittorie e davvero non era possibile far meglio di così. Ora guardiamo avanti, abbiamo altre partite dure da affrontare, con l’obiettivo di continuare a crescere e a trovare sul campo quegli automatismi e quelle stabilità che si trovano poi col tempo».

Adelina Ungureanu (Wash4Green Pinerolo): «Sono dispiaciuta per il risultato perché sembrava che potessimo farcela soprattutto dopo il terzo set vinto ai vantaggi. Penso che abbiamo fatto un bel gioco a tratti ma con avversarie di questo calibro dobbiamo avere più continuità, se no è difficile. Mi porto a casa quel che fatto di buono e martedì ripartiremo con più fiducia. È importante giocare contro queste squadre perché trovi muro-difesa organizzati, difese ben piazzate e battute molto forti per non parlare del livello dei giocatori quindi serve questa cosa e noi dobbiamo comunque provare a vincere. Ci lavoreremo sicuramente».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 1

IGOR GORGONZOLA NOVARA 3

Parziali (17/25, 16/25, 28/26, 20/25)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 8, Cambi 2, Polder 6, Storck 5, Akrari 10, Ungureanu 17, Moro (L), Nemeth 10, Cosi 3, Camera. Non entrate: Bussoli, Rostagno, Di Mario (L). All. Marchiaro.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio 1, Buijs 16, Bosetti 14, Chirichella 11, Danesi 14, Akimova 23, Fersino (L), Kapralova, De Nardi. Non entrate: Szakmary, Guidi, Bartolucci, Bonifacio, Durul. All. Bernardi.

ARBITRI: Brunelli Michele, Santoro Angelo.

NOTE | Spettatori: 1375, durata set: 22’, 23’, 35’, 28’ tot ’. MVP: Vita Akimova.