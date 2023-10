Giaguari Torino: due vittorie ed una sconfitta per le giovanili

Questa settimana è toccato alla Under 21 aprire le danze con la trasferta a Ferrara. I Giaguari, nonostante fossero riusciti a finire il primo tempo in vantaggio, hanno subito il ritorno degli estensi che, nel secondo tempo, hanno capitalizzato sugli errori dei torinesi per costruire la loro vittoria.

Giaguari in vantaggio alla fine del primo quarto con Duranti, che segna con una corsa da 25 yard, ma le Aquile rispondono a due minuti dall’intervallo con una corsa di Bonci. La trasformazione fallita da Cantini permette ai padroni di casa, che invece non sbagliano, di portarsi avanti 7-6. Perfetta a two-minute offense dei Giaguari che trovano il raddoppio con una corsa da sei yard di Salem a sei secondi dalla fine del primo tempo. La trasformazione di Cantini viene nuovamente bloccata, e le squadre vanno al riposo sul 12-7 per i Giaguari.

Nel secondo tempo è un monologo delle Aquile. Vecchiato lania due touchdown pass prima su Brunetti, poi su Bindini e, nel quarto quarto, arriva il touchdown di Bonci, con una corsa da 76 yard, che chiude definitivamente la partita sul 26-12 finale.

Decisamente meglio è andata alla Under 18 a Varese contro gli Skorpions. Dopo un primo quarto di assestamento, i Giaguari hanno affondato i colpi prima con un pass di Bairo per Bertuol da 26 yard, poi con una corsa da tre yard di Papeo ed infine con un altro preciso passaggio di Bairo per Lazzaretto. Le tre trasformazioni su calcio di Balzo portavano i Giaguari sul 21-0 all’intervallo.

Nel secondo tempo i torinesi gestivano la partita, con gli Skorpions che facevano diversi errori, tra cui un punt bloccato che portava alla quarta segnatura per gli ospiti. Era di nuovo Papeo, con trasformazione di Balzo, a fissare il 28-0 finale.

A chiudere il weekend, domenica la formazione Under 15 era chiamata ad una conferma dopo la bella vittoria contro i Rhinos che aveva però evidenziato qualche problemino in difesa. La conferma è arrivata da parte dell’attacco, che ha di nuovo portato a casa un bel bottino di punti (66 questa volta), ma la difesa, pur essendo notevolmente migliorata rispetto alla scorsa settimana, ha ancora qualche amnesia di troppo.

Sempre sugli scudi Riccardo Brancaleoni, autore di quattro touchdown e due trasformazioni, coadiuvato dai fratelli Papeo (2 touchdown per Mattia ed un per Giosuè) e da Luca Borri, autore di due segnature. Rispetto alla partita con i Rhinos, questa volta i Giaguari hanno messo la palla per aria e Brancaleoni ha lanciato un touchdown pass per Borri ed una trasformazione per Mattia Papeo.

La prossima settimana, con la Under 21 che riposa, la Under 18 andrà a rendere visita ai Seamen Milano mentre la Under 15 sarà impegnata a Ciriè nel derby contro i Blitz.