Cuneo Volley vince nell’esordio casalingo contro Ravenna

Una vittoria di squadra quella di Cuneo; grande prova di carattere da parte dei biancoblù nell’affrontare un avversario per nulla scontato come Ravenna. La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo si aggiudica a punteggio pieno l’esordio casalingo, mettendo da parte i primi tre punti stagionali. Un finale al cardiopalma conclusosi ai vantaggi inoltrati (35-33) e che ha infuocato i quasi 1.400 spettatori. Domenica si torna a giocare in casa contro Aversa, nell’orario anticipato delle ore 16 e con il contest di Halloween che premierà il miglior travestimento.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Bonitta schiera: Mancini palleggio, Bovolenta opposto, Mengozzi e Bartolucci al centro, Orioli e Falardeau schiacciatori; Goi (L).

Partenza equilibrata sul campo cuneese. Cuneo allunga (11-8) e coach Bonitta chiama il primo time out di sera. Ravenna recupera due punti, poi si prosegue punto a punto. L’ottima capacità di gioco di Sottile nel servire tutti i suoi attaccanti, porta i padroni di casa a +4 (17-13) e mantiene il gap fino al 20-16. Due attacchi e un muro di Ravenna porta coach Battocchio a chiedere il primo time out biancoblù (20-19). Punto a punto; entra Gottardo per Andreopoulos in attacco e subito dopo è la volta di Cioffi per Sottile ad alzare il muro cuneese. I biancoblù avanti 24-21, attacco di Bovolenta ed ace di Orioli vedono il secondo time out per i padroni di casa. Chiude il set l’opposto danese 25-23.

Parte avanti Ravenna (1-3), ma capitan Botto e non compagni recuperano e si portano avanti, mantenendo il margine di gap fino al termine del set. L’esperienza del regista cuneese permette una gestione uniforme del gioco. Anche questa frazione si chiude con un attacco di Jensen 25-21.

Nulla è scontato quando due compagini così si scontrano. Un terzo set al cardiopalma dal primo all’ultimo punto. Sul parziale di 18-23 i padroni di casa sostenuti dal palazzetto si portano alla parità (23-23) confermata dal videocheck. I ravennati arrivano al primo set ball di serata con Mengozzi che va al servizio, ma termina in rete (24-24) e manda capitan Botto dai nove metri cuneesi. Il videocheck consegna il 25 pari ai cuneesi per un tocco a muro e si prosegue con dei vantaggi tiratissimi. Jensen con un mani out del 27 pari si porta dai nove metri, ma Bartolucci con una sette gli ruba il posto al servizio (27-28). Sul 29-28 coach Bonitta chiama il suo ultimo time out a disposizione. Si rientra in campo e Andreopoulos mette out la battuta, mandando Bovolenta dai nove metri, che subito dopo infila una diagonale spettacolo ed è 29-30. Ci pensa capitan Botto a riportare la parità in campo (30-30). Entra Colangelo al servizio per Codarin, che purtroppo la serve in rete. La tensione in campo è tanta e anche Ravenna sbaglia dai nove metri (31-31). Chiude il set sul 35-33 Andreopoulos.

Eletto MVP di serata il Capitano biancoblù, Iacopo Botto, premiato da Ivan Morisiasco, socio e sponsor, con un omaggio di prodotti MORIS, sponsor match day della gara.



Al termine della partita Coach Battocchio: « C’è di nuovo da fare i complimenti ai ragazzi, perché quello che hanno dentro lo hanno fatto vedere a Grottazzolina e lo hanno nuovamente mostrato stasera qui. Non abbiamo giocato benissimo nel secondo set e nei vantaggi del terzo set. Siamo andati sotto nel terzo perché loro hanno giocato meglio di noi, credo si debba dare merito anche a loro. E’ stata una bella dimostrazione di coraggio e attaccamento alla maglia, avevo pochi dubbi e lo stanno confermando».



Domenica 29 ottobre la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo giocherà di nuovo in casa! In via eccezionale si giocherà alle ore 16.00 contro Aversa al Palasport di Cuneo. Essendo la partita più vicina ad Halloween, tutto il pubblico è invitato a travestirsi a tema e al termine della gara verrà premiato il MIGLIOR TRAVESTIMENTO. Prevendita online attiva su Liveticket.



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Consar Ravenna 0

Parziali (25-23/25-21/35-33)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 2, Jensens 15, Volpato 12, Codarin 5, Andreopoulos 12, Botto (K) 14; Staforini (L1); Cioffi, Gottardo, Colangelo. N.e. Giacomini, Coppa, Bristot, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 76%; Attacco: 53%; Muri 9; Ace 1.

Consar Ravenna: Mancini 1, Bovolenta 20, Mengozzi 8, Bartolucci 8, Orioli 10, Falardeau 5; Goi (K) (L1); Panciocco 1, Russo, Feri. N.e. Arasomwan, Grottoli, Menchini, Chiella (L2)

All.: Marco Bonitta.

II All.: Saverio Di Lascio.

Ricezione positiva: 58%; Attacco: 52%; Muri 5; Ace 1.

Durata set: 30’, 27’, 43’.

Durata totale: 100’.

Arbitri: Fabio Bassan e Rachela Pristerà.