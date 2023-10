IVECO CUS Torino: pareggio nel derby contro Biella

Pareggio per 24-24 all’Albonico per l’IVECO CUS Torino Rugby con il Biella Rugby nella terza giornata del campionato di Serie A maschile. Gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco hanno giocato un match molto combattuto che si è delineato solo nei minuti finali, il secondo dei tre derby piemontesi in calendario per la stagione 2023/2024.

Le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «Questa partita ha fatto vivere molte emozioni ad entrambe le formazioni, a partire dal risultato che non è mai stato definito fino all’ultimo minuto. Sono state tre mete per parte con un calcio di punizione per ogni formazione, quindi una partita equilibrata anche nel modo di segnare. Da parte nostra posso dire che dobbiamo migliorare la gestione del gioco in alcune situazioni. Abbiamo commesso un po’ di errori individuali che poi hanno influenzato il gioco collettivo. Sicuramente ha inciso molto l’avvio con un 14-0 per il Biella; sapevamo già in settimana che avrebbero iniziato giocando in modo incisivo e forte e così è stato. Infatti nell’avvio di gara il Biella ci ha surclassato completamente dal punto di vista caratteriale, questo per noi deve essere motivo di crescita per le prossime gare di campionato. Il nostro gruppo però sta crescendo molto, siamo contenti di aver recuperato anche alcuni infortunati così continuerà a crescere anche la concorrenza. Questa settimana avevamo 25 convocati per la serie A e 5 ragazzi che sono andati a giocare a Vercelli con la nostra squadra cadetta, questo è molto interessante per il nostro progetto e il futuro. Il gruppo ha fatto un passo in più dal punto di vista della concentrazione e dell’intensità negli allenamenti e quindi sta crescendo e migliorando molto».

Prossimo appuntamento per l’IVECO CUS TORINO RUGBY domenica 29 ottobre alle ore 15.30 sul campo dell’Amatori&Union Rugby Milano.



Grugliasco, “Campo Angelo Albonico”

Domenica 22 ottobre 2023 ore 15.30

Serie A maschile, III giornata

IVECO CUS TORINO RUGBY 24

BIELLA RUGBY 24

Parziale (7-14)

Marcatori: p.t. 2’ m. Righi tr. Gilligan (0-7); 10’ m. Gilligan tr. Gilligan (0-14); 15’ m. Barbotti tr. G. Reevs (7-14). s.t.: 19’ cp. G. Reevs (10-14); 23’ m. Gilligan tr. Gilligan (10-21); 30’ m. Torres tr. G. Reevs (17-21); 38’ m. Di Fiore tr. G. Reevs (24-21); 40’ cp. Gilligan (24-24).

IVECO CUS Torino Rugby: E. Reevs; Monfrino (73’ Zanatta), Groza, G. Reevs (cap.), Civita; Torres, Cavallaro (76’ Malvasi); Andreica, Mastrodomenico (45’ Perrone), Piacenza (11’ Spinelli); Ursache, Di Fiore; Barbotti (65’ Lombardo), Cataldi (41’ Caputo), Valleise (56’ Liguori). Non entrato: Imberti. All. D’Angelo.

Biella Rugby: Ghelli; Vaccaro, Ramaboea, Benettin (72’ Besso), Braga (cap.) (43’ Nastaro); Gilligan, Della Ratta (43’ Loro); Vezzoli (72’ Passuello), J. M. Righi, Mondin; G. Loretti (51’ L. Loretti), Perez Caffe; De Lise (61’ Panigoni), J. M. Ledesma (72’ Casiraghi), Vecchia (43’ Lipera). All. Benettin.

Arbitro Francesco Crepaldi (Milano)

AA1 Origlia AA2 Bettinelli

Cartellini: 59’ giallo a Benettin (Biella Rugby)

Calciatori: Gilligan (Biella Rugby) 4/4; G. Reevs (CUS Torino) 4/5

Note: Giornata grigia, ma senza pioggia 17° circa. Campo in buone condizioni. Circa 900 spettatori.

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 2, Biella Rugby 2.