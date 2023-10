Eurogymnica: a Chivasso l'Internazionale di Twirling

Il Twirling internazionale ha fatto tappa a Chivasso per la prima volta nella storia, in occasione delle due giornate dedicate al torneo "Autumn twirling".

Due giornate di sport griffate Eurogymnica, iniziate sabato con il workshop "PFA Training di Specializzazione", patrocinato dalla Federazione Twirling e tenuto dalla prof.ssa Giorgia Pittoni, pilastro del club del presidente Nurchi, che ha ottenuto gran successo e un numero di partecipazioni, oltre ottanta tra tecnici e atleti di dodici società, che ha colto di sorpresa persino gli organizzatori. La fama della docente abbinata agli argomenti trattati, hanno sicuramente fatto da cassa di risonanza per l'iniziativa, con tre ore di lavoro dedicate principalmente allo studio della pulizia posturale, al rinforzo muscolo-scheletrico, alle tecniche miofasciali, agli esercizi di rilassamento e di allungamento globale. Una formula nuova che ha così abbinato una fase di formazione con una di gara vera e propria.

Gara che si è svolta invece domenica con la prima edizione della competizione "Twirling d'Autunno", organizzata dalla Federazione Italiana Twirling in collaborazione proprio con Eurogymnica, padrona di casa, che ha visto scendere in campo tredici società provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dalla Svizzera e dalla Francia.

Presenti anche le stelline di Eurogymnica, che hanno portato a casa un ricco bottino: doppietta per Noemy Vecchio che con un'ottima prestazione nella specialità del Solo e un'esecuzione ancora più grintosa nel Freestyle categoria Youth livello A, conquista il gradino più alto del podio.

Assunta D'Acri e Sofia Castelmaro hanno eseguito un'ottima performance, aggiudicandosi la medaglia d'oro e quella d'argento nella categoria Freestyle Youth B. Elisa Massari, alla prima apparizione dopo il Campionato Europeo, conquista il primo posto nella categoria Youth Elite. Buona prestazione per Silvia Fassio che si aggiudica un quinto posto nella categoria Junior A. Camilla D'Acri si è esibita nella specialità del Solo e del Freestyle categoria Juvenile A mentre Emma Ferraris nella categoria Youth B si è classificata all'11esimo posto.

Successo di pubblico e sportivo dunque, che ha lasciato soddisfatte le tecniche Liboria Regina e Giulia Actis che hanno avuto grazie a questo torneo l'opportunità di testare il livello di preparazione a poche settimane dall'inizio dei campionati.

Prossimo appuntamento il weekend del 4-5 novembre a Cantalupa, dove si terrà la prima gara del Campionato di Specialità Tecniche: le EGirls che scenderanno in campo saranno ancora una volta Sofia Castelmaro, Camilla D'Acri, Silvia Fassio, Emma Ferraris e Noemy Vecchio.