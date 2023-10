Moto club Alfieri da applausi nell'ultima tappa del Campionato Italiano enduro Major

Si è concluso un altro importante weekend per i piloti del moto club Alfieri di Asti, impegnati nell'ultima tappa del Campionato italiano enduro Major, a Berceto (Parma).

Terzo posto per Christian Natta nella categoria Expert 250 2 tempi, mentre Paolo Bertorello chiude sesto nella Superveteran 4 tempi. Quinta posizione per Pier Luigi Truffo nella Ultraveteran 2 tempi, mentre Mauro Vanara conquista il podio piazzandosi terzo nella Ultraveteran 4 tempi.

LA CLASSIFICA DI CAMPIONATO

Medaglia d'argento per Christian Natta, che chiude secondo l'Italiano nella Expert 250 2 tempi. Buona anche la posizione in Campionato per Andrea Bugnone, che chiude settimo nella Expert 250 4 tempi. Settimo anche Luca Politanò, nella Expert 450. A podio anche Paolo Bertorello, medaglia di bronzo all'Italiano nella Superveteran 4 tempi. Pier Luigi Truffo chiude il Campionato nono nella Ultraveteran 2 tempi, Mauro Vanara manca il podio per un soffio e chiude quarto nella Ultraveteran 4 tempi.