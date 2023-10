MTS Ser cade in casa contro Alba Volley

L'Alba Volley si è dimostrata come le premesse anticipavano, un rivale ostico. Una squadra composta da giocatrici esperte come per esempio, Demichelis, Olocco e Gallina e anche una ex di turno Boggio, che è stata una tigre santenese dal 2016 al 2019. L'Mts approccia bene la partita e nonostante il notevole vantaggio non riescono a chiudere il primo set, resiste ancora per mezzo set nel secondo, per poi cedere il terzo senza grandi opposizioni.

Coach Bellagotti deve fare a meno di Zapryanova per un risentimento al ginocchio e nel primo set, schiera la formazione tipo dello scorso anno con Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Scapati in centro, Busso e Bertotto in banda, Ferrua libero.

Fin dai primi scambi si vede una squadra, lucida e attiva su tutti i palloni e dopo un primo inizio di parità, con il secondo turno al servizio di Rolle si passa in vantaggio per 13-10. La differenza diventa di 5 punti con il turno al servizio di Bertotto che con la sua battuta "spin" porta la sua squadra con i parziali di 21-17. Le tigri santenesi sono le prime ad arrivare al 23° punto con una bellissima fast di capitan Destefanis. il 24° punto arriva grazie ad un errore al servizio dell'Alba Volley. Da qui in poi potrebbe pensare che ormai è fatta, invece le ospiti con il turno al servizio di Olocco che mette a segno un parziale di 5 punti portando il risultato sul 24 pari. Da qui in poi inizia la "danza" dei vantaggi, ma è l'Alba a mettere a terra il punto del set sul 31-29, con un errore al servizio delle padrone di casa e un attacco in diagonale di Olocco che la difesa santenese non intercetta.

Nel secondo set coach Bellagotti conferma il sestetto del primo e anche in questa frazione non ci si risparmia nulla e il punteggio resta in perfetta parità fino al 12 pari quando la squadra ospite inizia a prendere le distanze prima con 3 punti di differenza che poi diventarono ben 5. Costringendo l'allenatore santenese a chiamare il secondo time out. Sul 21-16 a favore delle ospiti entra Caretto al posto di Busso, ma la situazione non cambia. Le tigri santenesi hanno perso quella lucidità mentale dell'inizio partita infatti con un errore in ricezione cede il set alle ospiti per 25-18.

Nel terzo e decisivo set si rivede l'Mts delle scorse partite: molti errori in difesa che non riesce a neutralizzare gli attacchi avversari. Entra ancora Caretto per cercare un po' più di lucidità in campo. Il divario passa dai 5 punti di differenza agli 8 punti, con un parziale di 11-4 a favore delle ospiti. Con una differenza così netta (19-11), purtroppo non ci sono più grandi reazioni da parte della squadra di casa. Il muro della squadra albese riesce ad essere davvero severo nei confronti delle tigri santenesi. Sul 24-13 a favore delle ospiti, entra Boggio, la ex di turno che mette a segno l'ace definitivo che decreta la fine di tutte le ostilità per 25-13.

La prossima partita l'Mts affronterà il Caselle, squadra in cui troveranno ben due ex di turno e che in questa giornata esce vincitrice dalla sfida con Savigliano per 3-0.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 3

MTS SER SANTENA TO 0

EGEA L'ALBA VOLLEY CN 3

Parziali: 29-31 18-25 13-25

Mts Santena: Rolle, Saccinto, Busso, Nardoianni, Caretto, Zapryanova, Scapati, Destefanis (k) Schiavon, Bertotto, Pertusio. Liberi: Ferrua, Sandrone.

Allenatore: Bellagotti, Scomazzon

Team manager: Marco Cannizzaro