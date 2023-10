Eurogymnica: a Piombino Dese Aurora Bertoni e Chiara Cortese incantano, Anna Russo stupisce!

Eurogymnica ha lasciato il segno anche a Piombino Dese, dove sabato scorso si è disputato il campionato interregionale Gold Junior e Senior, zona tecnica 1, importante svincolo verso la finale del campionato italiano.

Come tutti gli interregionali, anche quella in terra veneta era una gara altamente proibitiva, una cruna del lago tra la quale è difficile passare agevolmente, sia per la qualità delle atlete partecipanti, sia perché si tratta di un test da dentro o fuori, che non permette distrazioni, pena l'immediata esclusione dai pochi posti che contano per essere ammesse alla fase nazionale.

Eurogymnica, con le due campionesse regionali, le due sammauresi Sara Parente tra le Junior 1 e Laura Golfarelli tra le Senior, si era già assicurata la presenza ai nazionali ma come per lo scorso anno l'obiettivo societario era quello di piazzare in finale nazionale anche le altre stelline bianco blu, Chiara Cortese, Anna Russo e Aurora Bertoni.

Seguendo il copione del 2022 Chiara si è presentata ai nastri di partenza tra le favorite, con avversarie provenienti dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, dalla Liguria e dalla sempre molto competitiva Lombardia. Se non la sua gara perfetta, certamente la torinese ha ingranato la quarta fin da subito regolando tutte le concorrenti e tenendole a debita distanza. L'EGirl si è piazzata in testa fin dall'inizio, grazie ai i primi due esercizi al nastro (22,050) e alla palla (28,050), esercizio che l'ha catapultata in cima alla classifica, dove è rimasta senza più perdere il controllo della situazione, gestendo perfettamente i ritmi di gara.

Dopo questi due attrezzi il regolamento prevedeva una prima scrematura: solo le prime otto della classifica provvisoria avrebbero potuto accedere al terzo e quarto attrezzo. Accesso che per un attimo è sembrato precluso alla compagna di scuderia, Anna Russo, che dopo un buon inizio alla palla (25,150) rischiava seriamente di compromettere la gara eseguendo un esercizio al nastro da dimenticare (18,300) e vedendosi risucchiare fino all'ottavo posto nella classifica provvisoria, ultimo utile a passare alla seconda fase.

Anche con cerchio e clavette, Chiara faceva segnare due splendidi punteggi (27,900 e 26,200) andando a vincere agevolmente con il punteggio totale di 104,200, più di cinque punti sulla prima delle inseguitrici.

La Russo dal canto suo, sì giocava il tutto per tutto, scendendo in pedana risoluta come raramente l'avevamo vista prima. 23,800 il valore delle sue clavette e addirittura 25,050 al cerchio, che sommati ai primi due punteggi le regalavano un totale di 92,300 e il sorpasso di ben cinque avversarie. Una rimonta terminata sul terzo gradino del podio con vista sulla finale nazionale, sfuggitale lo scorso anno ma agguantata a piene mani questa volta.

Saranno dunque ben tre le finaliste tra le Junior 1 che Eurogymnica presenterà ai nazionali.

Come due saranno le finaliste nazionali tra le senior. Sì perché a raggiungere la Golfarelli è arrivata anche un'Aurora Bertoni formato Serie A1. La genovese ha ritrovato a Piombino la concentrazione e la determinazione che ne avevano contraddistinto la passata stagione, conducendo una gara costante, di alto livello, senza particolari flessioni.

E così sono fioccati i punteggi. 31,350 al cerchio, 31,700 alla palla, 31,100 alle clavette e 29,800 al nastro, punteggio più alto della gara con questo attrezzo, che nelle settimane passate le aveva creato un po' di problemi.

Totalone da 123,950, con più di un punto di vantaggio sulla seconda classificata.

È grande la soddisfazione in casa Eurogymnica ma il tempo per festeggiare è davvero pochissimo, visto l'approssimarsi, il prossimo weekend, di un'altra importante competizione, l'Interregionale di Specialità a Castellanza. Sarà ancora battaglia...