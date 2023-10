BEA Chieri: Tommaso Bianco in prima squadra

Dopo la convocazione nelle prime tre gare di Serie C, BEA Chieri ufficializza l’ingresso nel roster della Prima Squadra anche del chierese Tommaso Bianco.

Classe 2005, Bianco inizia a giocare a minibasket all’età di cinque anni. Seguendo le orme dei fratelli entra nel mondo BEA in Under 13 e in arancione continua tutto il percorso giovanile. Lo scorso anno arriva l’esordio nei campionati senior: prima la Serie D con il progetto Leopardi Future Lab, poco dopo la prima gara con la Prima Squadra in C Gold.

Quest’anno è, con continuità, a disposizione di Coach Conti per le sfide che attendono i Chieresi in Serie C.

«Tommaso ha sempre dimostrato grande impegno e serietà – commenta il DS Stefano Piccionne – Il suo miglioramento anche dal punto di vista tecnico ha convinto lo staff e la dirigenza a promuoverlo già quest’anno in Prima Squadra. Siamo tutti orgogliosi perché Tommaso è con noi da sempre e tutta la famiglia Bianco ha sempre partecipato attivamente ai progetti dei Leopardi. Sarà un’esperienza indispensabile per la sua crescita come giocatore e persona. La sua vicinanza anche al territorio è un valore aggiunto».

Le prime parole di Bianco dopo l’ingresso ufficiale nel roster della Serie C: «Partecipo da tanti anni al mondo dei Leopardi e ho sempre sostenuto da tifoso la Prima Squadra. Poterne fare parte ufficialmente è una bella emozione e un orgoglio. Sono pronto a migliorarmi sempre di più, sfruttando al meglio questa bella occasione. Ringrazio chi l’ha resa possibile».