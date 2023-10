BT71 Abet Basket Bra, il recap della settimana

Trasferta a Chieri e seconda vittoria in altrettante partite per l’U17 dell’Abet. I braidesi entrano subito intenzionati ad impattare la partita e così fanno: parziale di 14-5 a favore nei primi 5 minuti di partita grazie a tanti palloni recuperati, punti in contropiede e delle ottime triple. Nel secondo quarto la musica non cambia e i bianco-blu continuano ad allungare, portandosi all’intervallo su un comodo 41-26. Al rientro in campo ancora una volta si denota un’ottima intensità da parte degli ospiti che, intenzionati a chiudere la partita, mettono il parziale decisivo portandosi nel quarto anche oltre le 25 lunghezze di vantaggio e riuscendo ad amministrare la partita fino alla fine. Solo nel finale i padroni di casa provano a riavvicinarsi ma una tripla di Di Giovanni chiude definitivamente il match.

U15 Gold

Esordio in casa per l’U15 Gold, che si trova davanti l’ostica formazione fariglianese, che già aveva molto ben figurato in amichevole contro i nostri.

La partenza è di forte stampo braidese, con un parziale di 11-4 a favore, costringendo al timeout coach Alberione. Dopo la pausa i braidesi hanno però netti problemi realizzativi ed iniziano a patire le iniziative individuali degli ospiti.

Il secondo quarto è equilibrato, i braidesi provano a scappare più volte ma Farigliano si mantiene a contatto salvo poi addirittura andare in vantaggio di un punto all’intervallo.

Dopo la pausa lunga di fatto c’è una squadra sola in campo: l’intensità dei bianco-blu scende drasticamente, in attacco si smette di collaborare e la pressione difensiva sul proprio uomo è pressoché inesistente. Ciò permette a Farigliano, grazie a difese più fisiche e tante collaborazioni più avanzate con uso di blocchi si portarsi avanti di 10 lunghezze.

Ad inizio quarto quarto vi è una reazione d’orgoglio dei giovani braidesi, che rientrano con le intenzioni giuste, ma alcuni errori di troppo per via di poca lucidità di fatto non riescono a riaprire il match, con gli ospiti che allungano nel finale.

BT71 Abet Basket Bra 60

Pallacanestro Farigliano 81