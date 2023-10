BEA Chieri - Le assenze non fermano i Leopardi: BEA corsara a Vado

Quarta giornata di campionato per il Girone A di Serie C. Dopo la sconfitta con 5 Pari Torino, i Leopardi si riscattano subito battendo a domicilio una Pallacanestro Vado tutt’altro che arrendevole, nonostante lo 0-3 in queste prime giornate. Partita molto equilibrata per tutti i 40 minuti, con i padroni di casa che rimangono attaccati alla gara nonostante i tentativi di fuga da parte dei ragazzi di coach Conti. Sul finale, l’esperienza dei Leopardi fa la differenza: 60-66 il finale.

LA GARA

I Leopardi si presentano al Pallone Geodetico di Vado Ligure con molte assenze: oltre ai lungodegenti Drame, Agbogan e De Mita, anche Mosca non può scendere in campo ed è in panchina solo a onor di firma. Alla palla a due, coach Conti schiera D’Arrigo, Moris, Corrado, Ruà e Stella. I padroni di casa rispondono con Fantino, Giannone, Tridondani, Buscicchio e Seye.

Partenza a ritmi relativamente bassi, con i liguri che trovano qualche punto in contropiede. Primo tentativo di fuga da parte dei Leopardi, che trovano due triple in fila con Moris e Stella: Vado riesce a rimanere a contatto grazie alle sgasate di Stankovic.

Nella seconda decina, causa un metro arbitrale molto severo, le due squadre si trovano in bonus già a 6 minuti dalla fine del secondo periodo. Verso la metà del quarto si accende Corrado, che infila la seconda delle 6 triple di serata. Sul finale, botta e risposta da parte di entrambe le squadre, con gli ospiti che chiudono in vantaggio di un solo punto.

Al rientro dagli spogliatoi, è la Pallacanestro Vado a scendere in campo con piglio giusto: difesa molto aggressiva per i ragazzi di coach Imarisio, che colpiscono in contropiede fino al +4. A riaccendere BEA ci pensa un ispiratissimo Corrado, che infila due triple pesantissime per il controsorpasso arancione. Grazie ai tiri liberi, i padroni di casa riaccorciano fino al -2, ma altri due canestri da lontano di Moris e Stiffi riportano i Leopardi sul +6. Ultima decina non adatta ai deboli di cuore, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo: prima Tridondani in contropiede, poi canestro con fallo di Stiffi.

A 3 minuti e mezzo dalla fine, Corrado infila un’altra tripla fondamentale, seguito a ruota da un canestro glaciale di capitan D’Arrigo a un giro di orologio dalla fine. Il tabellone finale recita 60 a 66, con i Leopardi che tornano subito a vincere.

IL COMMENTO

«È una vittoria importante, perchè arriva su un campo difficile e perchè abbiamo una situazione infortuni che pesa, con tre giocatori del quintetto oggi fuori – commenta Coach Franz Conti – Abbiamo subito avuto problemi di falli e quindi abbiamo dovuto cambiare in corsa l’approccio alla gara: i ragazzi sono stati bravissimi ad adeguarsi a cose che fino ad ora avevamo provato poco ma che la partita richiedeva, abbassando il ritmo e giocando azioni per azione. È stata una sfida molto tosta mentalmente, ma siamo stati bravi a restare lucidi fino alla fine per creare quel piccolo vantaggio e mantenerlo. Ovviamente va citata la prova dei nostri giocatori più esperti, con Corrado e D’Arrigo che sono stati molto importanti, ma allo stesso tempo i più giovani hanno dimostrato durante tutta la gara di poter essere utili e tenere il campo a questo livello. Abbiamo una situazione di emergenza, ma voglia affrontarla responsabilizzando i nostri ragazzi.»

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la lunga trasferta in Liguria, i Leopardi ritornano al PalaGialdo questa domenica alle 18:30. Il prossimo avversario sarà il CUS Piemonte Orientale, per una partita che si prospetta molto avvincente.

PALLACANESTRO VADO 60

BEA CHIERI 66

Parziali (21-24, 34-35, 45-51)

VADO: Fantino 12, Bertolotti 9, Buscicchio 8, Stankovic 7, Seye 7, Giannone 6, Pellegrino 5, Tridondani 4, Migone 2, Serafini, Scarsi, Bianchi N.E. All. Imarisio

CHIERI: Corrado 23, D’Arrigo 10, Stiffi 7, Quagliotto 7, Stella 7, Moris Paniagua 6, Origlia 4, Ruà 2, Bianco, Piersanti, Mosca N.E. All. Conti, Ass. Colò, Prep. Turetta, Acc. Monteleone