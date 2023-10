Sporting Club Pinerolo: i risultati del fine settimana

I RISULTATI DEL FINE SETTIMANA



HOCKEY SU GHIACCIO

- Storm Pinerolo U14

domenica 22 ottobre contro Real Torino vinta 9:2 , disputata a Pinerolo;

- Storm Pinerolo U16

sabato 21 ottobre contro Rittner Buam persa 2:3, persa ai rigori, disputata a Pinerolo;

- Storm pinerolo U19, due partite disputate nella settimana,

mercoledì 18 ottobre contro Hc Trento Silvelox , persa 1:10, disputata a Pinerolo;

domenica 22 ottobre, contro Hockey Pergine, vinta ai rigori 4:3, disputata a Pinerolo;

- Campionato Serie A, IHL-W, Piemont Rebelles

domenica 22 ottobre, contro AHC Eurospar Lakers , persa 3:6, disputata a Torre Pellice.

CURLING

Serie A femminile, prima tappa a Cembra, 20-22 ottobre , squadra Sporting Club Pinerolo Femminile, composta da: Carlisano Letizia, Mariani Rebecca, Grande Lucrezia e Scalesse Rachele.

Prima partita vs Team DI.FO.B.AF vinta 6-4

Seconda partita vs Hc Varese F vinta 14-5

Terza partita vs virtus Piemonte Ghiaccio AF persa 4-7

Inoltre ricordiamo la partecipazione di altre due atlete di Sporting Club Pinerolo in prestito per l'intera stagione al team Dolomiti, per Il campionato Serie A femminile: Aghemo Greta e Grande Allegra.

Torneo Internazionale Junior Cup Kitzbuhel, per Sporting Club Pinerolo, hanno partecipato: Carlisano Fabio, Santopaolo Enrico, Filineri Edoardo, Anselmo Loris. Due partite perse, una contro un Team Tedesco e una contro un Team Austriaco, mentre due Vittorie contro un team della Repubblica Ceca e una contro il Team Scappin (Cortina).