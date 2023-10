La Città delle mongolfiere torna a far volare i Campioni

Dopo sei anni Mondovì (CN), la “Capitale italiana delle mongolfiere”, ospiterà il Campionato aerostatico italiano: competizione ufficiale , valido per il ranking delle competizioni FAI (tra cui il Campionato mondiale), che giunge alla sua 33ª edizione. Organizzato dall’Aeroclub “Mongolfiere di Mondovì”, il Campionato si terrà dal 25 al 29 ottobre 2023. Il programma prevede gare in volo per quattro giorni, da giovedì 26 a domenica 29.

Il Campionato aerostatico italiano non si svolgeva da tre anni: l’ultima edizione è stata nel 2019, poi dal 2020 al 2022 non è stato disputato. Non è certamente una “prima volta”, per Mondovì. La città piemontese ha già ospitato varie edizioni del Campionato: la prima volta nel 2008 (storica e importantissima edizione, che fece da “test event” per i World Air Games di Torino 2009, quando a Mondovì si disputarono le gare in mongolfiera), poi nel 2010, nel 2012, nel 2014, nel 2015 e infine nel 2017. Il Campionato è un evento sportivo che si disputa dal 1988 (e anche allora, in gara, c’erano i piloti monregalesi, con “pionieri” quali Giovanni Aimo, Paolo Bonanno o Davide Raschieri.

L’evento richiede mesi di organizzazione e preparazione tecnica da parte dell’Aeroclub di Mondovì che, per questa edizione, potrà avvalersi di una Giuria tecnica con componenti che arrivano non solo dall’Italia ma anche da vari Paesi esteri: «A differenza del “Raduno dell’Epifania”, sicuramente più spettacolare e noto al pubblico – spiega Giorgio Bogliaccino, pilota e presidente dell’Aeroclub “Mongolfiere di Mondovì” – , il Campionato aerostatico non è una manifestazione pensata come uno “show”: non ci saranno mongolfiere dalle forme speciali o decolli scenografici. I voli sono competizioni tecniche in cui i piloti si sfidano cercando di completare determinati task, decisi di volta in volta dal direttore di gara».

Per esempio, ai piloti potrebbe essere chiesto di raggiungere, ovviamente in volo, un determinato punto e un determinato bersaglio, oppure di avvicinarsi quanto più possibile a una zona e tornare indietro. «Per questo – aggiunge Bogliaccino – è molto importante specificare che, a differenza di quanto avviene al “Raduno”, le aree e gli orari di decollo non verranno comunicati al pubblico. Ma certamente in quei giorni, alzando gli occhi al cielo, la città di Mondovì potrà… salutarci da terra».

«Il Comune di Mondovì dà il benvenuto ai piloti che coloreranno i cieli monregalesi nelle giornate di campionato. Un evento di rilievo internazionale, la cui organizzazione a cura dell'Aeroclub conferma ancora una volta come la nostra città sia l'eccellenza del volo in mongolfiera - affermano il sindaco della Città di Mondovì, Luca Robaldo , e l’assessore allo Sport, Alessandro Terreno – . Siamo grati, quindi, all'Aeroclub stesso e non vediamo l'ora di restare ammaliati dalla bellezza dei palloni».

Per chi desidera seguire i risultati delle gare: tutti gli esiti dei singoli task, nonché la classifica parziale e finale, verranno pubblicati sul sito watchmefly

L’Aeroclub e le mongolfiere di Mondovì

L’Aeroclub “Mongolfiere di Mondovì” è stato fondato nel 2005, primo Aeroclub d’Italia interamente dedicato alle mongolfiere e attualmente presieduto dal pilota Giorgio Bogliaccino. La Città di Mondovì, “Capitale italiana delle mongolfiere”, dispone di un porto aerostatico dedicato gestito dall’Aeroclub (Balloonporto) e di una mongolfiera istituzionale. Dal 2008 a oggi a Mondovì si sono disputate sei edizioni dei Campionati aerostatici italiani e nel 2009 la città ha ospitato le gare di mongolfiera dei World Air Games, le “Olimpiadi dell'aria”.

