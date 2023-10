Club76: i risultati del weekend

Weekend sul campo, quello appena trascorso, per il Club76.

A cominciare dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che sabato pomeriggio al PalaFenera ha

incontrato la corazzata dell'Imoco Volley Conegliano, cedendo 1-3, in una partita incredibile,

dall'alto tasso adrenalinico.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno ceduto 1-3 in

casa al PalaFenera di Chieri contro Florens Pavia, vincendo molto bene il primo set e perdendo i

successivi, a causa di qualche errore di troppo in attacco, contro una squadra esperta. Prossima gara

il 28 ottobre contro Gorla Minore, in provincia di Varese.

Weekend in salita in B2 per MTS Santena, che cede 0-3 contro l'Alba Volley. Nonostante un inizio

da sogno, la squadra avversaria vince sul filo di lana un incredibile primo set 31-29, per poi mettere

a segno tutti i set successivi. Ora testa alla prossima partita, l’insidiosa trasferta di Caselle.

La Serie C Playasti cede contro Canelli, perdendo 3-1. Un atteggiamento troppo dimesso nei primi

due set non ha permesso di impensierire l’avversario. Nel terzo set una reazione di carattere e una

buona qualità in attacco e a muro permettono al Playasti di portare a casa un set, il primo in questa

categoria. Non abbastanza per ribaltare il risultato della partita. In Under 16 Gold, invece, le

ragazze hanno affrontato Libellula Bra a Santena, vincendo 3-0, nonostante alcuni errori di

distrazione.

Partita difficile per la Serie D del Rasero Teloni Playasti Club76, che cede 3-0 contro RS Volley

Racconigi. Una gara a senso unico, in cui le astigiane non riescono a trovare una propria identità

concedendo troppo alle avversarie.

Mentre alcune ragazze del Club76 PlayAsti hanno vissuto la bella esperienza a bordo campo in

occasione del match del Modena, brilla l’U14 Gold che sbanca il campo del VBC Savigliano 3-0.

L’alto livello di battuta ha permesso di portare a casa l’ottimo risultato raggiunto.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 20 ottobre

• Prima Divisione Azzurra Femminile C.T. Torino Girone C: MoncalieriVolley Gasp Tutor Consulting vs GS Pino Azzurra 0-3

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone E: Basso Canavese Volley vs Club76 Fenera GS Pino 0-3

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri Silver vs NewVolley Carmagnola Club76 L&L Arredamenti 0-3

Sabato 21 ottobre

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: PVB Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli vs Club76 Playasti 3-1

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: RS Volley Racconigi vs Rasero Teloni – Playasti Club76 3-0

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: GS Pino Volley vs P.G.S. El Gall 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Club76 Playasti Provinciale vs P.G.S. El Gall 2010 3-2

• Under 15 M. C.T. Torino Girone A: PT Granata vs Liquicredit Fenera Chieri76 0-3

• Under 14 F. C.T. Torino Girone F: Lingotto Pianeta Volley vs Club76 Fenera Chieri 3-0

• Under 13 F. C.T. Torino Girone B: MTS Tecnicaer Santena vs Club76 GS Pino 0-3

Domenica 22 ottobre

• Under 16 F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Libellula Volley 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: VBC Savigliano vs Club76 Playasti Gold 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza B: Club76 GS Pino Volley Blu vs MoncalieriVolley Dravelli Verde 3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Girone H: Teknoservice Bzz Piossasco Volley vs Club76 Fenera Chieri 3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Girone M: Balamunt vs Club76 Chieri GS Pino 3-0

• Under 13 F. C.T. Torino Girone E: Club76 Fenera Chieri vs In Volley Piemonte Tuacar 2012 2-3