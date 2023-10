Biella Rugby: tutti i risultati del weekend

SERIE C (22.10.23)

Rugby Lecco 8

Biella Rugby 18

Parziali (8-13)

Marcatori. Mete: Moretti, Longo. Trasformazioni: Poli. Penalty: Poli (2).

Biella Rugby: Negro; Savatteri, Caputo, Moretti, Poli (cap.); Varese, Longo; Givonetti, Protto, Zacchero (53’ Salussolia); Bottero (47’ Cafaro), Morandini (75’ Panatero); Bortolot (63’ Agnolio), Coda Cap (45’ Lanza), Zanotti.

Nicola Mazzuccato, coach: «La partita è iniziata bene con un'azione di quindici fasi che dai nostri ventidue ci ha portati vicini alla marcatura, che comunque è arrivata poco dopo. Buon atteggiamento della squadra che è migliorata sui punti d'incontro mettendo in campo il lavoro fatto durante la settimana. Peccato per alcune occasioni sprecate a causa di piccole imprecisioni. La difesa anche se non è andata male ha bisogno di ulteriori miglioramenti».

UNDER 18 (22.10.23)



Cus Torino 33

Biella Rugby 14

Parziali (14-14)

Marcatori. Mete: Trocca, Pavesi. Trasformazioni: Salussolia (2).

Biella Rugby: Morel (46’ Meneghetti); Defilippi (cap.), Pavesi (52’ Curatolo), E. Castello, Grillenzoni (48’ Rava); Salussolia, Besso (41’ Fusaro); Trocca, Chiorboli, Rossi; Borno, Buturca; Zavallone (59’ Pacchiarotti), Gibello (67’ Cacopardo), Silvestrini (46’ Grandi).

Pietro Giordano, coach: «Dopo un buon primo tempo in parità, la squadra torinese dilaga nel gioco in attacco e sul tabellone. Biella, rea di troppi calci di punizione concessi per indisciplina ed emotività, nella seconda frazione di gioco consente al Cus di guadagnare troppi metri e punti. La partita è stata comunque un'occasione di crescita. Un ringraziamento ai genitori e ai ragazzi non coinvolti nella competizione che sono venuti a sostenere i propri amici».

UNDER 16 21.10.23

Biella Rugby 7

Ivrea Rugby 24

Parziali (7-12)

Marcatori. Mete: Vatteroni. Trasformazioni: Corcoy.

Biella Rugby: Parnenzini; Calgaro, Deni, Vatteroni, Gheller; Bocchino, Vitta; Zavarise, Ferro, Corcoy; Borio, Pidello; Mastantuono, Protto, Rossi. A disposizione: Perju.

Edo Barbera, coach: «Primo tempo tirato, finito con soli cinque punti di scarto sul risultato di 7 a 12. Nel secondo tempo, la stanchezza ha prevalso portando ad un crollo nel finale».

UNDER 14 21.10.23

A Pasturana (Al) Seven con: Reds, Cogoleto, Rivoli e Brc

Brc v Rivoli 28-0 – Mete: Bertone, Di Girolamo e Benedetti (2) – Trasformazioni: Bertone (2) e Balducci (2)

Brc v Cogoleto 19-24 – Mete: Defilippi, Balducci e Benedetti – Trasformazioni: Bertone e Balducci

Brc v Reds 38-0 – Mete: Buda (2), Balducci, Paggio e Benedetti (2) – Trasformazioni Bertone, Balducci e Benedetti (2)

Biella Rugby: Balducci; Ben, Benedetti, Bertone (cap.), Bocca; Buda, Coda Caseia; Defilippi, Di Girolamo, Gobbi; Mercandino, Mercandino; Paggio, Pavanetto, Pizzarelli. A disposizione: Ruffa, Siletti, Ubertino.

Giacomo Foglio Bonda, coach: «Una bellissima giornata accoglie i nostri ragazzi a Pasturana, dove disputano nel complesso un buon torneo nonostante fosse la prima volta con il regolamento di rugby seven. C’è ancora da lavorare sull’aspetto difensivo perché siamo ancora molto disordinati. Dovremmo allenarci al meglio nelle prossime settimane per farci trovare pronti per i prossimi impegni».

UNDER 12 22.10.23 a Asti – Festa del Rugby

Giulia Casale Ros, coach: «Buona prestazione dei ragazzi in attacco, con sostegni svelti e buon gioco veloce. Gli obbiettivi della giornata sono stati svolti bene. In questa settimana da migliore in allenamento la difesa e la salita difensiva».

UNDER 8 22.10.23 a Biella – Festa del Rugby

Rachele Pagliano, coach: «Giornata molto impegnativa per i nostri orsetti che sono comunque riusciti a raggiungere gli obbiettivi personali prefissati all’inizio delle partite. Anche oggi grinta e determinazione non sono mancati».

UNDER 14/16 F

Dagli allenatori Fabiana Alaimo e Fabio Pirola. L'esordio delle Giovanili Fenici: Successi e Prospettive** Nel mondo dello sport giovanile, l'entusiasmo è sempre al massimo quando le giovani promesse scendono in campo per rappresentare le proprie squadre e mettere alla prova il proprio talento.

Questo fine settimana, le squadre Under 14 e Under 16 delle giovanili delle Fenici, l'alleanza femminile dei club di Biella, Collegno, Pro Vercelli, San Mauro e Stade Valdotain, hanno dato il via alla loro stagione con esordi degni di nota. **Under 16: Successo a Biella** Sabato scorso, Biella ha visto due squadre Under 16 delle Fenici affrontarsi in un torneo valido per il campionato. L'energia in campo era palpabile e, sorprendentemente, entrambe le squadre hanno dimostrato la loro forza superando con successo le avversarie, che includevano squadre come Volvera, CUS Torino e Sanremo.

Ma il momento più atteso è stato quando le due squadre delle Fenici si sono fronteggiate in un incontro di grande qualità, mostrando al pubblico tutta la loro abilità e determinazione. Questo incontro, oltre a essere un'opportunità per crescere e apprendere, è stato un'occasione per rafforzare il legame tra le giocatrici, rafforzando l'unità delle Fenici. **Under 14: Sfida a Milano** La domenica successiva è stata la volta delle Under 14 delle Fenici, che si sono esibite a Milano in un torneo altrettanto competitivo. Nonostante il giovane spirito delle giocatrici, l'attitudine e la determinazione dimostrate in campo sono state notevoli.

Hanno sconfitto con determinazione le squadre avversarie come Orio e Parabiago, dimostrando il loro potenziale e la loro abilità. Anche se hanno subito sconfitte contro CUS Milano e Leonessa, queste esperienze hanno sicuramente contribuito alla loro crescita e alla loro comprensione del gioco. L'inizio della stagione per le giovani Fenici è stato promettente. Questi primi successi e le sfide affrontate forniranno preziose lezioni e punti di crescita per le squadre Under 14 e Under 16. La dedizione, la passione e l'impegno dimostrati dalle giocatrici sono il segno di un futuro luminoso per queste giovani promesse dello sport femminile.

Non vediamo l'ora di vedere come si sviluppa la loro stagione e le sfide che affronteranno nel corso del campionato. L'alleanza delle Fenici si conferma una realtà in continua crescita e promette di essere una forza importante nel panorama sportivo giovanile.