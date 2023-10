Basket Torino: modifiche al Calendario della Regular Season

Reale Mutua Basket Torino comunica le seguenti modifiche al calendario della regular season:

• Wegreenit Urania Milano-Reale Mutua Torino (10^ giornata), inizialmente in programma per sabato 18 novembre alle ore 20.30 all'Allianz Cloud di Milano, è stata spostata a venerdì 17 novembre alle ore 20.45 (stesso luogo). La partita sarà trasmessa in tv su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play.

• Reale Mutua Torino-Luiss Roma (16^ giornata), inizialmente in programma per sabato 23 dicembre alle ore 18.00 al Pala "Gianni Asti" di Torino, è stata spostata a venerdì 22 dicembre alle ore 20.30 (stesso luogo).