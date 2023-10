BEA Chieri: tutti i risultati del settore giovanile

Un altro fine settimana in campo per i Leopardi del Settore Giovanile. Nella prima gara casalinga del campionato, l'Under 15 Eccellenza dimostra da subito di voler giocare un ruolo dal protagonista e supera i torinesi del Don Bosco Crocetta. In una gara sempre equilibrata, BEA tiene duro fino al finale e chiude sopra di tre punti.

Vince al Pala Gialdo anche l'Under 14 Gold, al termine di un derby a senso unico con i concittadini dell'Unione Basket Collinare. I Leopardi mettono al sicuro la gara già nel primo quarto, con un ampio parziale, e incrementano il margine fino alla conclusione.

Dopo la vittoria nella gara d'esordio, l'Under 17 Eccellenza cede in trasferta ai torinesi di Don Bosco Crocetta. L'Under 17 Gold mostra segnali positivi, ma non trova la vittoria con Abet Bra.

Primo impegno in un campionato giovanile per l'Under 13 Gold, che cede ai Gators di Savigliano, tra le formazioni più attrezzate per la categoria.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI - DON BOSCO CROCETTA 51-48

Parziali: 12-14, 26-26, 37-40

BEA CHIERI: Milani 2, Spennato 2, Giachino 11, Vacca 4, Di Carlo, Tarantino, Montanella 12, Petrin, Obakhavbaye 15, Sidari, Calò 3, Valentini 2. All. Allisiardi, Ass. Mastrorilli, Acc. Castelli.

CROCETTA: Apricena 9, Morino 8, Trigiani 8, Barra 8, Tibaldi 5, Cantore 4, Demateis 4, Conte 2, Molino, Gola, Rubbiano, Bini NE. All. Musso, Ass. Ciofetta, Acc. Tota.

U14 GOLD

BEA CHIERI – UBC BASKET CHIERI 88-49

Parziali: 23-7, 44-23, 62-42

BEA CHIERI: Fatai 8, Borz 10, Di Giorgio, Cristiano 16, De Mita, Menegatti 10 , Montiglio 8, Bassi 4, Calo’ 17, D’Acunti, Dalmasso 2, Coltiletti 13. All. Corrado, Ass. Pirocca.

UBC: Stella 8, Sattolo 2, Cottino 2, Longo 24, Compagnoni 2, Moisa, Marengo 3, Leye, Romagnolo 2, Conrotto, Galvagno, Limone 6. All. Musso, Ass. Uliana.

U17 ECCELLENZA

DON BOSCO CROCETTA - BEA CHIERI 90-70

Parziali: 30-22, 53-38, 67-55

CROCETTA: Romano, Bellinzona 3, Randazzo 13, Brika 13, Picco, Sow 18, Ingrosso 6, Dionisio, Cellino 13, D’Amuri 9, Barla 16, Tranaso. All. Maino, Ass.

CHIERI: Marrese 10, Viggiano 11, Quagliotto 26, Guardalben 2, Bechis, Minetti 2, Trunfio, Origlia 13, Okoro 4, Pisciuneri. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis

U17 GOLD

BEA CHIERI – ABET BRA 71-86

Parziali: 15-24, 26-41, 46-69

CHIERI: Radatti 14, Zarba, Vidotto, Giangualano 17, Gamba 2, Marchiori 2, Ricci 8, Scamardella 2, Molinari 3, Ahia 12, Cascio 11, Gangitano. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio

BRA: Valfré 1, Toselli, Barra, Di Giovanni 10, Agosto 7, Marletta 14, Berrino 23, Bernocco 19, Catanzariti 4, Bertello, Longo 6, Salerno 3. All. Carena, Acc. Agosto.

U13 GOLD

GATORS SAVIGLIANO – BEA CHIERI 76-27

Parziali: 25-5, 40-10, 57-21

BEA Chieri: Dalmasso 2, Brugo, Di Bartolo 8, Luison S. 4, Luison M., Zakaria 3, Marino 3, Mariani 1, Anghel, Mantovani, Porcu 6, Popa. All. Corrado.