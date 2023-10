L’U19 Eccellenza Allianz Derthona Tortona beffata all'all’overtime

Seconda trasferta stagionale e secondo ko-beffa subendo un canestro decisivo nel finale per l'U19 Eccellenza. Al Centro Sportivo "Totò Caimi" di Cantù, la tripla del canturino Clerici ha neutralizzato a -10" da fine regolamentari il +3 dei bianconeri tortonesi, bravi poco prima a rimontare e sorpassare dal -5 a 2’ dal termine con i canestri di Josovic, Farias, Tandia e Baldi (penetrazione per l'80-83 a -17”), fallendo poi due volte il canestro della vittoria nell’ultima azione. L'overtime conseguente ha visto prevalere i canturini, che nella classifica del Girone 1 Nazionale agguantano il Derthona a quota 4 punti dopo 4 giornate.

Ora per la squadra guidata da Luca Ansaloni ci sarà la pausa dal campionato ma non dalle competizioni agonistiche: da lunedì 30 ottobre a mercoledì 1 novembre all'Itelyum Arena di Varese c'è la prima delle due tappe della fase di qualificazione della Next Gen Cup, il torneo di Legabasket riservato alle formazioni U19 dei 16 club di Serie A.



Pallacanestro Cantù 94

Allianz Derthona Tortona 86 dts

Parziali (22-15, 41-40, 64-64, 83-83)

Cantù: Tosetti 29, Zimonjic ne, Clerici 29, Ferrari ne, Meroni 12, Mazzoleni, Moscatelli 8, Toluwa, Bandirali 5, Viganò 4, Cattaneo 4. All. Bonassi.

Derthona: Baldi 12, W. Bellinaso ne, Bresciani ne, Conte 15, Diodati, Farias 15 (7 falli sub.), Josovic 13 (16 rb, 3 rec), Korlatovic ne, Moro 3, Tambwe 3, Tandia 25 (11/16 al tiro, 11 rb). All. Ansaloni, ass. Tosarelli, Albasini.

Arbitri: Nonna e Mainetti.