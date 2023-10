Grizzlies: il Baseball ed il Softball vanno in letargo?

Fare una cosa quando tutti gli altri ne fanno un’altra !

Un po’ come le “partenze intelligenti”, che significa mettersi in viaggio quando la massa è ancora a casa oppure è già a destinazione.

Ecco, il Baseball è così. Mentre tutti gli altri sport sono nel cuore delle stagioni agonistiche (il calcio si gioca in inverno e le palestre e le piscine sono a regime completo), il Baseball si ferma.

Succede la stessa cosa anche negli USA, quando la Major League termina la stagione con la finalissima (World Series) di fine ottobre, massimo inizio novembre, ecco che scatta il campionato NFL di Football americano.

Tutto questo si spiega per ragioni di condizioni climatiche; se fa troppo freddo le mani non riescono a gestire al meglio palline e mazze e le dinamiche di gioco non si accompagnano alle temperature rigide.

Ma, dal momento che abbiamo parlato di “partenze intelligenti”, il Baseball ed il Softball giovanile sfruttano al massimo questo stratagemma.

Sei un bambino o una bambina che hanno scelto di cimentarsi con questi sport poco conosciuti?

Non avete mai provato a giocarci ma ne siete affascinati?

Bene, nessun timore, perché andando controcorrente, il Baseball ed il Softball per i giovanissimi (7-12 anni), cominciano al chiuso di tensostrutture o palestre riscaldate, i Grizzlies di Torino accolgono i nuovi arrivati che sono totalmente inesperti, proprio nel momento in cui i campionati sono fermi. Gli istruttori insegnano loro i fondamentali e le regole fino alla primavera quando, proprio come i fiori, si “sboccia” sui campi, allenati, formati e pronti a giocare all’aperto.

Sul campo i nuovi arrivati troveranno tanti ragazzi e ragazze esperti, che in questi giorni hanno disputato le fasi finali dei campionati regionali 2023, la così detta Super Coppa Piemonte.

Le Under 12, 15 e 23 per il Baseball, così come la Under 15 per il Softball dei Grizzlies, si sono ben comportate nelle così dette “Final Four”, con Under 23 Baseball (2° posto) e Under 15 Softball (3° posto) in bella evidenza.

Tradizionalmente in questo periodo invernale le società si riorganizzano e stendono strategie e piani operativi per la stagione successiva.

All’orizzonte ci sono spese da sostenere, iscrizioni ai campionati da decidere, tecnici da prevedere, palestre da affittare; ma allora non è vero che il batti e corri si ferma in inverno !

Si, in effetti gran parte della stagione si scrive in questi mesi e, manco a dirlo, la ricerca di sponsors e sostenitori è una delle attività principali.

A chi ci ha seguiti in tutti questi sei numeri di Grizzletter 2023, noi diciamo grazie per l’attenzione.

L’obiettivo iniziale era quello “spiegarvi” come funzioniamo come Società e come Sport, raccontandovi di successi e sconfitte sui campi, di progetti, di organizzazione, di necessità e di ambizioni.

Siamo sempre bisognosi di accogliere nel nostro organico forze nuove che contribuiscano a portare avanti l’organizzazione, per cui, forza e coraggio; scriveteci una mail, chiamateci e proponetevi.

Vi aspettiamo.

P.S: il progetto Casa base-B5, rivolto ai bimbi con disturbi dello spettro autistico è già ripartito per la sua seconda stagione. Sostenete gente, sostenete!