Granda College Cuneo: il recap della settimana

DIVISIONE REGIONALE 1

3^ Giornata d' Andata - 22/10/2023

OLIMPO ALBA 84

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 100

Parziali (28-29; 39-54; 62-79)

Agrimontana Granda College: Bruschetta, Capelli, Bedino, Manfredi, Tamagno, Maccario, Cani, Delogu, Comotti, Bodino, Saladini, Zuppanelli.

Coach: Lelli - Caroni.

Vittoria importante ai fini della classifica per i nostri ragazzi della serie D nell'insidiosa trasferta ad Alba.

Partita scoppiettante in attacco con tante triple e canestri in contropiede da parte di entrambe le squadre, ma con le difese un po' rilassate.

Il punteggio è altissimo già nel primo periodo con ben 9 triple totali.

Nel secondo periodo Cuneo stringe le maglie della difesa concedendo solo 11 punti ad Alba e allunga nel punteggio; all'intervallo lungo il tabellone segna 39-54.

Nella ripresa dominano ancora gli attacchi, ma il divario non cambia.

Stessa musica nell'ultimo periodo dove Cuneo raggiunge quota 100.

«Un applauso alla giovane squadra di Alba che non molla veramente mai e lotta su ogni pallone fino alla fine», queste le parole dello staff al termine della gara.

UNDER 14 GOLD

2^ giornata Andata - 22/10/2023

AMATORI BASKET SAVIGLIANO 53

GRANDA COLLEGE CUNEO 74

Parziali (16-27, 28-47; 35-64)

Granda College Cuneo: Dutto, Mellano, Socco, Giraudo, Cissoko, Fantini, Bosio, Leone, Arrechea, Ongaro, Alladio, Rocca.

Coach: Persico - Capelli

Seconda partita e seconda vittoria per la compagine cuneese allenata dalla coppia Persico-Capelli.

Gara sempre in controllo per gli ospiti, nonostante qualche difficoltà iniziale nel tenere gli 1c1 avversari e un forte torcicollo che tiene fuori dal match capitan Giraudo; tutti e 12 i convicati si fan trovare pronti e con l'energia giusta per dare il proprio apporto.

Alla pausa lunga il tabellone scrive 28 a 47 per Granda College con tripla allo scadere dopo un furto a metà campo di Leone.

Nel terzo e nel quarto quarto lo staff gestisce ampie rotazioni arrivando anche a un massimo vantaggio di 31 lunghezze per chiudere poi la partita sul 74 a 53.

«Prossimo appuntamento a Farigliano sabato 28 alle 15 per un'altra partita tosta», queste le parole dello Staff al termine della gara.

UNDER 17 FEMMINILE

2^ Giornata d’Andata – 21/10/2023

TWIN TOWNS 51

GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO 75

Parzilai (18-25; 26-44; 32-59)

Generali Granda College: Immordino 14, Nikaj 3, Occelli 6, Tetamo 8, Giordano, Ravera, Foglia 7, Bramardi 2, Lorusso 21, Scossa, Lo Buono 14, Pashollari.

Coach: Persico – Griffanti – Tunzi

L’Under 17 Femminile ha la meglio sul campo di Twin Towns dopo una gara molto intensa e divertente.

Partono forti le ospiti, ma la squadra locale grazie ad una incredibile intensità di gioco riesce a stare a contatto con le cuneesi.

Nella seconda frazione Granda College trova la chiave per arginare l’attacco ospite incrementando il proprio vantaggio, fino al +18 dell’intervallo.

Nel secondo tempo di gioco, Cuneo, ruotando tutte le atlete a disposizione, mantiene il vantaggio acquisito arrivando fino al +24 finale.

Giovedì 26/10 sfida al vertice contro la forte Moncalieri, anch’essa imbattuta.

UNDER 17 MASCHILE GOLD

2^ Giornata d’Andata – 22/10/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO 65

AMATORI BASKET SAVIGLIANO 35

Granda College: Pettiti 12, Borgogno 12, Solaro 9, Ballario 7, Mattio 7, Messi 4, Lukuikila 4, Giordano 3, Tardivo 2, Svoljsak 2, Galliano 2, Condur 1

Coach: Griffanti - Menardi

Vittoria sul proprio campo per l’Under 17 Gold contro Amatori Basket Savigliano.

Partono subito forti i locali che con un parziale di 12-0 indirizzano la gara sui propri binari. Time-out Savigliano, ma Cuneo mantiene l’inerzia concedendo solo 4 punti agli ospiti.

Nella seconda frazione i locali smettono di giocare con fluidità, non trovando mai la via del canestro, ma la difesa continua a tenere, preservando il vantaggio della prima frazione.

Al rientro dagli spogliatoi Cuneo cambia marcia, attaccando con grande intensità e rapidità segna 25 punti nella terza frazione e chiudendo di fatto la gara.

«Purtroppo giochiamo come vorremmo solo in alcuni momenti del match. L’obiettivo è tenere un certo standard in tutti i 40 minuti», queste le parole dello staff tecnico al termine della partita.

UNDER 13 GOLD

1^ Giornata d’Andata – 23/10/2023

ABA SALUZZO 56

GRANDA COLLEGE CUNEO 44

Parziali (12-11; 26-20; 43-34)

Granda College: Picollo, Graziano, Grosso, Giordano, Tardivo, Tallone, Politano, Musso, Maccario, Franconiero, Tallone N.

Coach: Lelli

I 2011 di coach Lelli escono sconfitti in questa prima trasferta sul campo della forte Saluzzo.

Cuneo gioca a tratti una buona gara, ma i tanti errori causati da poca concentrazione e poca attenzione ai dettagli li condanna alla sconfitta sul campo di Saluzzo.

«Siamo sulla buona strada e continueremo a lavorare sodo in palestra», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

UNDER 15 FEMMINILE

2^ Giornata d’Andata – 21/10/2023

PALL. PANCALIERI 40

GRANDA COLLEGE CUNEO 70

Granda College Cuneo: Combale, Derguti, Amarante, Nikaj, Marchisio, De Marchi, Pellegrino, Bedino, Civera, Chiaramello, Fikaj, Genocchio.

Coach: Grosso - Baldoni