Short Track: weekend di Coppa Italia al PalaTazzoli

La stagione dello short track entra nel vivo con la prima tappa del circuito Coppa Italia che si svolgerà tra sabato e domenica al PalaTazzoli di Torino.

Onore e onere di organizzare l’evento per la Velocisti Ghiaccio Torino, società di riferimento per il settore a livello piemontese e tra le più importanti realtà italiane. Saranno più di un centinaio gli atleti presenti, non soltanto azzurri considerato che l’evento è open anche per gli stranieri dopo la cancellazione del circuito internazionale Junior Challenge. Sabato mattina alle ore 9 il via alla manifestazione nelle diverse categorie in gara, ovvero Junior A/B/C/D e Senior.