MRG e Fulgor Basket, ancora insieme per il territorio

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che il rapporto con l’azienda MRG Italian Flexible Hoses proseguirà anche durante la stagione 2023-2024! MRG, sponsor che compare sulle divise rossoverdi, ha sede a Gozzano e opera da oltre 40 anni nel settore dei tubi flessibili. 60 dipendenti, prodotti interamente made in Italy con una produzione verticalizzata, rendono MRG una realtà in grado di produrre pezzi di eccellenza per l’Italia e non solo.

«È un piacere poter annunciare l’ennesima conferma di supporto da parte di una realtà del nostro territorio – le parole del presidente Angelo Nigro. MRG è una realtà forte e solida, che ci supporta non solo nelle attività legate al campo da basket, ma anche in tutte le iniziative mandate avanti dalla nostra Associazione Kenzio Bellotti. Sono personalmente grato a Barbara e a tutta la struttura aziendale».

Barbara Mongini, amministratrice di MRG, replica: «Siamo attenti e coinvolti nel supportare le realtà sportive più virtuose del territorio, e la Fulgor è una di queste. Crediamo che lo sport sia molto importante per veicolare messaggi di inclusione e rispetto. I nostri valori aziendali e quelli della società rossoverde sono allineati, entrambi – infatti – crediamo nelle persone: l’attenzione che la Fulgor riserva ai suoi partner e ai suoi tifosi è la stessa che MRG ha per dipendenti e clienti. Infine, Don Angelo è una persona speciale e l’attenzione che la Fulgor pone al sociale, attraverso l’AKB, è qualcosa di davvero ammirevole per cui siamo orgogliosi di contribuire».

Grazie dunque a MRG! Potete scoprire qualcosa in più sull’azienda visitando il sito