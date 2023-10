Ultimo slancio prima della fine della stagione per il moto club Alfieri

Ultimo slancio prima della fine della stagione sportiva per i piloti del moto club Alfieri di Asti, che domenica 29 ottobre saranno impegnati a Viverone (Biella), in occasione dell'ultima tappa del Campionato regionale enduro.

In griglia di partenza per il moto club Alfieri ci saranno: Filippo Alutto (Senior), Pietro Ansaldi (Codice), Alessio Berger, Paolo Bertorello, Simone Borsello (Cadetti), Filippo Carbone (Senior), Alberto Caronni (Top Class), Gabriele Doglio (Top Class), Federico Fanzio (Senior), Davide Gallo

(Senior), Mattia Grande (Junior), Sabrina Lazzarino (Femminile), Giorgio Marchetti (Cadetti), Nicola Nasi (Top Class), Alberto Perosino (Senior), Christian Pietrangeli (Junior), Jacopo Rampoldi (Cadetti), Massimo Rosso (Territoriale), Giacomo Sciarra (Senior), Pier Luigi Truffo.