Reapers: Riccardo Merola nuovo Head Coach

I Reapers Torino si preparano alla nuova stagione di football americano con un coaching staff completamente rinnovato. Sarà infatti Riccardo Merola a guidare la squadra nel prossimo campionato di IFL 2.

Torinese, classe 1974, ha alle spalle una lunghissima esperienza nel mondo del Football Americano e conosce molto bene i Reapers per averli allenati nel 2020, anno della fondazione della squadra.

«Da sempre amo e vivo questo sport; ho avuto modo di allenare i Reapers proprio nell'anno della fondazione e dopo 2 stagioni, che mi hanno visto a Novara prima e Ancona poi, ritrovo buona parte del gruppo con il quale avevo già lavorato. Gli stimoli sono tanti, primo fra tutti quello di ripartire dalle basi per gettare le fondamenta del team che sarà. Questo, lavorando sodo e costruendo una nuova mentalità, passo dopo passo».

Riccardo Merola, Head Coach, Defensive & Special Teams Coordinator, sarà affiancato da: Fabio Crepaldi (Offensive Coordinator & OLine coach), Francesco Porciello (Wr Coach & Passing Game Coordinator), Tamsir Seck (Wr Assistant), Gian Bruno Tozzini (Rb Coach), Daniele Marannano (Oline Assistant), Stefano Guerrini (Db Coach & Head Coach Assistant), Erno Confortini (Dline Coach), Massimo Coppola (Lb Coach), Adelchi Benetton (Lb Assistant), Gino Pascale (Equipment & Quality Coach).

«Siamo molto contenti dei nuovi coach che si sono uniti al progetto Reapers e sono certo che insieme agli allenatori che ormai seguono la nostra squadra da anni, sapranno guidare al meglio i ragazzi in questa nuova avventura. Mi auguro che questo staff possa davvero mettere le basi per un progetto duraturo che coinvolga giocatori esperti ma anche giovani che vogliano avvicinarsi per la prima volta a questo sport» spiega Andrea Canella, Presidente Reapers Torino. «Ci portiamo dietro una stagione 2022-2023 non semplicissima ma siamo convinti di poter fare meglio per far crescere ancora di più il gruppo».