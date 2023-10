Us Tennis Beinasco: A1 femminile in trasferta a Verona, l'A2 gioca in casa contro Cus Catania

Trasferta delicata quella di domenica prossima 29 ottobre per l’US Tennis Beinasco in serie A1 femminile.

Le portacolori del circolo piemontese saranno infatti di scena a Verona, contro l’AT Verona Falconeri che è attualmente al comando del girone 1 con 5 punti, alla pari con il CT Palermo. L’US Tennis Beinasco insegue, appaiata al TC Parioli, con due punti, quelli conquistati nelle ultime due partite casalinghe e frutto di altrettanti pareggi. Con domenica prende il via la serie degli incontri di ritorno e il Beinasco cercherà di vendicare contro le venete la sconfitta subita tra le mura amiche nella giornata iniziale, per 3-1. La squadra capitanata da Cristina Coletto si presenterà a ranghi compatti desiderosa di operare quel cambio di passo necessario in ottica play-off. Le venete cercheranno ovviamente di ribadire il successo dell’andata che permetterebbe loro di consolidare la posizione di leader nel girone. L’altro incrocio nello stesso raggruppamento vedrà il TC Parioli affrontare in casa il CT Palermo. Un turno molto importante, dunque, per decidere gli assetti in vista della volata finale.

In serie A2 il Beinasco cercherà davanti al proprio pubblico di dare il massimo contro le tenniste del CUS Catania. Attualmente le piemontesi capitanate da Nathalie Vierin sono seconde nel proprio raggruppamento alle spalle del TC Genova 1893, formazione contro la quale hanno pareggiato domenica scorsa sul suolo ligure. Impegno, quello contro il Cus Catania, da affrontare con il giusto atteggiamento perché potrebbe rappresentare una sorta di svolta nella storia del campionato 2023. Beinasco che sarà al via con le sue giocatrici perfettamente mixate tra esperienza e gioventù. Le siciliane (Tona, Paternò e La Cagnina nel roster) inseguono a 4 punti, uno in meno delle piemontesi.